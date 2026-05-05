Paura sulla Scicli-Modica: auto si schianta contro un muro, salvata dal coraggio di un passante

MODICA, 05 Maggio 2026 – Poteva avere conseguenze ben più drammatiche l’incidente avvenuto nelle scorse ore lungo la strada della Fiumara, la trafficata arteria che collega Scicli a Modica. Una donna sciclitana, che viaggiava con la sua Fiat Panda in direzione Modica, è rimasta vittima di un violento impatto autonomo contro un muro di contenimento che costeggia la carreggiata.

Le autorità sono attualmente al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Due le ipotesi al vaglio: un improvviso malore che avrebbe colto la conducente facendole perdere il controllo del veicolo, oppure un cedimento meccanico. Sul posto, infatti, è stato riscontrato il distacco della ruota anteriore lato guida; resta da capire se la ruota si sia staccata a causa dell’impatto o se il guasto sia avvenuto un attimo prima, rendendo l’auto ingovernabile.

A fare la differenza tra la vita e la morte è stato il sangue freddo di un automobilista di passaggio. Accortosi immediatamente della gravità della situazione, l’uomo si è fermato prestazione i primi soccorsi prima ancora dell’arrivo dell’ambulanza.

La vittima presentava una profonda ferita alla testa con una copiosa emorragia: il passante ha esercitato una pressione costante sulla lacerazione, riuscendo a tamponare il sangue e a stabilizzare la donna, evitando che le sue condizioni precipitassero.

La donna è stata poi prelevata dal personale del 118 e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica. Nonostante la violenza dello schianto e la gravità della ferita alla fronte — che ha richiesto numerosi punti di sutura — la signora è rimasta cosciente ed è attualmente ricoverata per gli accertamenti del caso.

foto Franco Assenza

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