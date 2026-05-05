Grave incidente sulla Ragusa-Modica: scontro fra 3 auto nei pressi del Ponte Costanzo

RAGUSA/MODICA, 05 Maggio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 115, nel tratto che collega Ragusa a Modica. Il sinistro è avvenuto poco prima dell’imbocco del Ponte Costanzo, in direzione Modica, coinvolgendo tre autovetture.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto tre veicoli che procedevano lungo l’arteria statale. Il bilancio è di quattro persone ferite, ovvero gli occupanti dei mezzi coinvolti.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118. Data la gravità delle contusioni riportate, i feriti sono stati trasferiti d’urgenza presso

l’Ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica e l’ Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Oltre alle ambulanze, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’intera area, scongiurando il rischio di incendi dovuti alla perdita di liquidi infiammabili dai motori.

I rilievi di rito sono stati affidati alla Polizia Stradale, impegnata a ricostruire l’esatta cinematica dell’incidente e a gestire il pesante traffico veicolare.

foto Franco Assenza

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