Promozione. Al via i Playoff per il Santa Croce Calcio che affronta lo Scordia

Santa Croce Camerina, 01 maggio 2026 – Domenica pomeriggio comincerà la fase finale della stagione sportiva 2025/2026 con la semifinale dei play off del girone D del campionato di Promozione che vedrà il Santa Croce calcio affrontare in trasferta la Gymnica Scordia

A distanza di soli sette giorni le due compagini si affronteranno nuovamente, questa volta a campi invertiti, ma la posta in palio sarà diversa, perché sul piatto ci sarà la qualificazione alla finale di girone che avvicinerà sempre di più al salto di categoria nel campionato di Eccellenza.

Il Santa Croce calcio allenato da mister Fabio Campanaro arriva ai play off, dopo una ottima stagione regolare giocata a buoni livelli, nella quale la squadra biancazzurra, nonostante i tanti alti e bassi, è stata sempre posizionata fra le prime cinque posizioni della classifica.

La squadra di mister Campanaro ha meritato ampiamente l’ingresso agli spareggi per la promozione in Eccellenza e con la solita spensierata di una squadra formata per lo più da giovanissimi, andrà a Scordia per dare il tutto per tutto.

D’altronde è la mentalità che ha inculato mister Campanaro alla sua squadra ed essendo anche lui un giovane tecnico alla sua prima esperienza da capo allenatore, vorrà affrontare il suo primo play off dalla panchina a viso aperto e senza inutili tatticismi.

L’allenatore biancazzurro potrà contare su quasi tutti i giocatori presenti in rosa, tranne l’attaccante Yahya Dramé che sarà squalificato.

La società sarà al fianco della squadra come lo ha fatto per l’intera stagione e spera di trovare a Scordia anche un buon numero di tifosi biancazzurri per supportare i giocatori a compiere l’ennesima impresa di questa esaltante stagione sportiva.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio “Benanti” di Scordia e avrà inizio alle ore 16.00.

A dirigere l’incontro sarà una terna tutta messinese, capitanata dal signor Giuseppe Pecora che sarà collaborato dai signori Davide Pio Billè e Francesco Rao.

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