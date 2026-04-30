Volley. La Green Sport Modica vince gara 2 contro l’Astra Stadium e vola in Serie C femminile

Modica, 30 aprile 2026 -Capolavoro della capolista Green Sport Modica che vince gara 2 dei play-off big contro l’Astra Stadium per 3 a 0 e vola in serie C femminile.

Nel primo set la formazione modicana guidata dal trio Borgese, Pellegrino e Failla è costretta a recuperare lo svantaggio di 4 punti alla formazione ospite guidata da coach Giuffrida che tiene in bilico le sorti del set, poi chiuso con il punteggio di 25/23 in favore di Modica.

Nel secondo set la compagine modicana con una buona trama di gioco e grazie alla buona regia del duo Giannì-Cassarino, agli attacchi di Cappello, Inì, Micca, Melilli, Modica, Nicastro e alla difesa e ricezione di Failla, fa suo il set con il punteggio di 25/19 che da la matematica certezza della promozione.

Nel terzo set con la promozione ormai raggiunta, in virtù del risultato della gara di andata vinta per 3 a 1, il sestetto modicano vuole chiudere le sorti dell’incontro con la formazione ospite di Capitan La Giusa che prova ad allungare l’incontro ma alla fine il set si chiude con il punteggio di 25/22 in favore di Modica.

Da sottolineare anche l’ottimo ingresso di Parisi in battuta e il tifo delle ragazze in panchina Crepuljar, Bellaera e Cavallo.

“Questa promozione è frutto di un duro lavoro – commenta a fine gara il presidente della Green Sport Francesco Davolos – e di una programmazione fatta nei mesi estivi, oggi raccogliamo i frutti e siamo felici del risultato raggiunto. Complimenti alle ragazze, ai tecnici, alla società e un grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto.

Ringrazio anche quelle società che hanno dato la possibilità alle loro atlete di giocare a Modica, nello specifico l’Akrai Palazzolo, la New Volley Ragusa e la Sanconitana.”

La Green Sport chiude il campionato di serie D con sole 2 sconfitte, con 18 gare vinte (play off compresi), e con soli 16 set persi.

La stagione per la società modicana non finisce qui, domenica 3 maggio 2026 la formazione guidata dal duo Pellegrino-Borgese affronterà in trasferta l’Holimpia Sr nella gara di ritorno dei play-off promozione di prima divisione femminile, per proseguire con la formazione under 13 di coach Lauretta impegnata nella seconda fase del campionato e con la formazione under 17 del trio Borgese-Pellegrino e Lauretta che ha appena iniziato il campionato.

Infine in casa Green Sport arrivano le convocazioni nella rappresentativa femminile del comitato monti iblei di Crepuljar e Cannizzaro che saranno impegnate venerdì 1 e sabato 2 maggio nel trofeo dei territori a Cefalù.

Tra le atlete in panchina Ruta e tra gli appuntamenti il quarto di finale regionale Under 14 di martedì 5 maggio contro la Mape Volley.

ASD GREEN SPORT MODICA 3 – EXONGRAPHIC ASTRA STADIUM CATANIA 0

(25/23;25/19;25/22)

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