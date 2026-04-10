Il Modica Gospel Academy protagonista alla Masterclass Internazionale del Sunshine Gospel Choir a Torino

MODICA, 10 Aprile 2026 – Un nuovo, prestigioso traguardo segna il cammino del Modica Gospel Academy. Il prossimo 19 aprile, una rappresentanza del coro modicano volerà a Torino, accompagnata dal maestro Giorgio Rizza, per prendere parte ad uno degli appuntamenti più significativi del panorama gospel europeo: la grande Masterclass e il concerto finale del Sunshine Gospel Mass Choir.

L’evento rappresenta una vera e propria “full immersion” nelle radici della musica spiritual, offrendo ai coristi siciliani l’opportunità unica di confrontarsi con centinaia di interpreti provenienti da tutta Italia e di studiare sotto la guida di giganti del gospel statunitense.

La formazione sarà affidata a docenti di fama mondiale, nomi che incarnano la tradizione più autentica delle chiese di New York e Philadelphia:

• Noreda Graves (Harlem, NY)

• Edward “Busta” Fields (Philadelphia)

• Rodney Bradley (New York)

• Tyree Miller (Philadelphia)

• Maryta Fields (vincitrice al celebre Apollo Theater di New York)

A fare da cornice a questo straordinario evento sarà l’eccellenza del Sunshine Gospel Choir, diretto da Alex Negro. Il coro torinese è reduce da un trionfo storico: nel 2024 è stato insignito del premio come “Miglior coro gospel d’Europa” presso la Royal Albert Hall di Londra.

La partecipazione del Modica Gospel Academy, non è solo un’occasione formativa, ma un momento di crescita per tutto il movimento gospel del territorio.

“Entrare in questo contesto significa vivere un’esperienza di altissimo livello e confrontarsi con la vera tradizione americana – commenta il maestro Giorgio Rizza, direttore del Modica Gospel Academy -. Siamo pronti a portare con noi nuova energia e consapevolezza per far crescere il nostro coro e, di riflesso, arricchire la proposta culturale in tutta la Sicilia. È un passaggio fondamentale nel cammino che stiamo costruendo insieme.”

Il MGA si conferma così una realtà dinamica e in costante evoluzione, capace di valicare i confini regionali per attingere direttamente alle sorgenti di un genere musicale che fa della condivisione e della spiritualità i suoi pilastri portanti.

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