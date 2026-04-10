Siracusa-Gela, sit-in del PD il 26 aprile a Modica: “350 milioni scippati, così si nega il futuro del territorio”

Modica, 10 aprile 2026 – La Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa promuove un sit-in di protesta per denunciare il definanziamento del tratto Modica–Scicli dell’autostrada Siracusa-Gela e chiedere il ripristino delle risorse sottratte.

L’iniziativa si terrà domenica 26 aprile, alle ore 10.30, presso lo svincolo dell’uscita per Modica dell’autostrada Siracusa-Gela.

Al centro della mobilitazione la vicenda dei 350 milioni di euro destinati al lotto Modica–Scicli, stanziati nel 2022 e successivamente definanziati, una scelta che il Partito Democratico giudica grave e penalizzante per l’intero territorio del Sud-Est siciliano.

“Parliamo di risorse già stanziate nel 2022 quando il Partito Democratico era al Governo e che erano fondamentali per completare un’infrastruttura strategica come la Siracusa-Gela”, dichiara il segretario provinciale del PD, Angelo Curciullo. “Il definanziamento dell’opera – aggiunge – rappresenta uno scippo ai danni della nostra comunità e condanna questo territorio all’isolamento, bloccando sviluppo e opportunità. La verità è che siamo di fronte a una scelta politica precisa: il Governo Meloni ha sottratto risorse decisive e i suoi referenti nel territorio sono riusciti solo ad accampare solo scuse poco credibili e rassicurazioni vuote che, ad oggi, restano del tutto inattese. Non possiamo accettare che si giochi con il futuro di un’intera provincia”.

Il Partito Democratico, anche attraverso l’azione dei propri rappresentanti istituzionali, tra cui l’on. Nello Dipasquale e l’on. Anthony Barbagallo, ha subito denunciato quello che è stato definito uno “scippo” ai danni della provincia di Ragusa, chiedendo ripetutamente in questi anni chiarezza e il ripristino del finanziamento.

“Con il sit-in del 26 aprile vogliamo alzare il livello della mobilitazione – dice ancora il segretario di Federazione – chiedendo con forza che vengano restituiti al territorio i 350 milioni sottratti e che si reperiscano tutte le risorse necessarie per portare la Siracusa-Gela almeno fino a Vittoria. Questa è una battaglia che riguarda tutti: cittadini, amministratori, forze sociali. In gioco – conclude – c’è il futuro della nostra terra”.

La Federazione provinciale del Partito Democratico invita la cittadinanza a partecipare

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