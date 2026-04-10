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Ragusa | Sindacale

Confcommercio. Servizio civile universale, il termine per le istanze del progetto posticipato alle 14 del 16 aprile

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Ragusa, 10 aprile 2026 – Confcommercio provinciale Ragusa richiama nuovamente l’attenzione sul progetto di Servizio civile universale “Comuni da Vivere”, già approvato e finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’associazione provinciale, presieduta da Gianluca Manenti, informa che la scadenza per la presentazione delle domande è stata posticipata alle 14 del 16 aprile, offrendo così ai giovani interessati qualche giorno in più per completare la candidatura.
«Si tratta di un’opportunità importante – sottolinea Confcommercio Ragusa – e invitiamo tutti i ragazzi che intendono partecipare ad attivarsi subito, senza attendere l’ultimo momento. La proroga è un’occasione da non sprecare». Il progetto prevede l’impiego di 20 operatori volontari nelle sedi territoriali di Confcommercio, con l’obiettivo di rafforzare i servizi rivolti alle imprese e alla comunità. I giovani selezionati saranno coinvolti in attività di informazione, orientamento, educazione civica, animazione territoriale e promozione del turismo sostenibile. Un percorso che l’associazione considera strategico per investire sulle nuove generazioni, favorire la cittadinanza attiva e contribuire alla crescita del territorio.
Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro progettuale accurato, sviluppato con il supporto di Assod e grazie alla professionalità del dott. Marco Santoro, che ha seguito l’intero iter con competenza e visione. Per Confcommercio Ragusa, questo progetto rappresenta un punto di partenza verso nuove iniziative dedicate ai giovani e al loro coinvolgimento nei processi di sviluppo locale. La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente tramite la piattaforma online all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it
Confcommercio invita gli interessati a procedere quanto prima, così da evitare eventuali problemi tecnici o rallentamenti dell’ultimo minuto. «Il Servizio civile universale – conclude l’associazione – è un’esperienza formativa preziosa, che permette ai giovani di crescere, mettersi alla prova e contribuire concretamente al benessere della comunità. Siamo orgogliosi di poter offrire questa opportunità sul nostro territorio e confidiamo in una partecipazione numerosa e motivata».

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