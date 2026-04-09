Stelle Darts Open, nel weekend a Modica l’evento regionale di freccette

Il Modica Darts nasce con l’obiettivo di essere fulcro per la nascita di nuove realtà in provincia di Ragusa e nelle aree limitrofe, per la pratica delle freccette co particolare attenzione per la modalità Steel

Il Modica Darts nasce con l’obiettivo di essere fulcro per la nascita di nuove realtà in provincia di Ragusa e nelle aree limitrofe, per la pratica delle freccette co particolare attenzione per la modalità Steel . La sede modicana oggi offre 6 pedane di gioco di cui 3 usabili per giocare online.

Il numero delle iscrizioni attesta non soltanto la caratura agonistica dell’appuntamento, ma anche la capacità organizzativa del sodalizio modicano presieduto da Carlo Angelico, che si sta imponendo sempre più come una delle realtà più interessanti del panorama freccettistico nazionale, suscitando attenzione e curiosità anche da parte dei vertici nazionali.

Sabato sarà la volta delle gare in modalità singolo, mentre domenica la giornata sarà dedicata alle gare in modalità doppio.

Sono oltre 50 gli iscritti, provenienti da diverse parti dell’Isola, che a partire dalle 9.30 di sabato si daranno battaglia sulle varie pedane della sede del club modicano, in corso Principessa Maria del Belgio a Modica Alta.

Un evento regionale che richiamerà a Modica i migliori giocatori di freccette di tutta la Sicilia. Sabato 11 e domenica 12 aprile, la città della Contea diventerà polo attrattivo del movimento freccettistico siciliano, grazie al Modica Darts che organizza il “Sicily Steel Darts Open”.

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