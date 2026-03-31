Confcommercio Ragusa. Servizio civile universale, c è ancora tempo per candidarsi

Ragusa, 31 marzo 2026 – Confcommercio provinciale Ragusa richiama nuovamente l’attenzione sul progetto di Servizio civile universale “Comuni da Vivere”, già approvato e finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili. Dopo l’entusiasmo per il risultato ottenuto, l’associazione presieduta da Gianluca Manenti sottolinea che le candidature sono ancora aperte, ma che il tempo utile sta rapidamente diminuendo: chi intende partecipare deve attivarsi subito per non rischiare di restare escluso.

Il progetto, che assegna 20 operatori volontari alle sedi territoriali di Confcommercio, rappresenta un’opportunità concreta per i giovani del territorio e un importante potenziamento dei servizi offerti dall’associazione. I volontari saranno coinvolti in attività di informazione, orientamento, educazione civica, animazione territoriale e promozione del turismo sostenibile, contribuendo a rendere le sedi ancora più vicine alle imprese e alla comunità. Un percorso che Confcommercio considera strategico per investire sulle nuove generazioni e sulla crescita del territorio.

Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro progettuale accurato, sostenuto dalla consulenza di Assod e dalla professionalità del dott. Marco Santoro, che ha seguito l’intero iter con competenza. Per l’associazione si tratta di un punto di partenza verso nuove iniziative rivolte ai giovani e alla cittadinanza attiva. La scadenza per presentare domanda è fissata alle ore 14,00 dell’8 aprile 2026. La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, raggiungibile al link: https://domandaonline.serviziocivile.it Chi è interessato è invitato a procedere quanto prima, così da evitare problemi tecnici o ritardi dell’ultimo momento.

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