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Comiso | Cronaca | News in primo piano

Paura a Comiso: incendio in un’abitazione di Corso Ho Chi Min, due feriti

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Comiso, 30 Marzo 2026 – Un grave incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno di un’abitazione situata in Corso Ho Chi Min, a Comiso. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha generato momenti di forte apprensione tra i residenti della zona, densamente popolata.
Secondo le prime informazioni, ci sarebbero due persone ferite. Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118, giunte dai presidi di Comiso e Vittoria, per prestare le prime cure mediche e disporre il trasferimento in ospedale. Non si conoscono ancora nel dettaglio le condizioni dei feriti, che sarebbero stati investiti dalle fiamme o dal fumo denso sprigionatosi nei locali.
Massiccio l’intervento dei soccorsi per domare le fiamme ed evitare che l’incendio potesse propagarsi agli edifici adiacenti. Sul luogo dell’incidente stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Vittoria e dalla sede centrale di Ragusa.
L’area è stata transennata per consentire il libero movimento dei mezzi di soccorso e per garantire l’incolumità dei passanti.

© Riproduzione riservata
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