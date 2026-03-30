  • 30 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Marzo 2026 -
Cronaca | Scicli | Slider

Bandiera Blu e realtà amara: a Scicli esplode la protesta dei residenti per lo stato degli arenili

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 30 Marzo 20026 – Non tarda ad arrivare la protesta dei cittadini residenti in via Lido a Donnalucata (spiaggia Micenci), dopo la notizia divulgata nei giorni scorsi sui media dalla giunta Marino, per aver completato in anticipo la pulizia delle spiagge del litorale sciclitano, giudicati dalla stessa “pienamente fruibili” da turisti e residenti in occasione delle festività pasquali. Le promesse di spiagge pulite per Pasqua e Pasquetta, sono state accolte con scetticismo da un gruppo di cittadini “che denunciano la presenza di rifiuti e interventi insufficienti, definendo tali annunci come “fandonie” o mera propaganda”. La percezione di essere “presi in giro” da parte dei residenti, a fronte di proclami istituzionali sulla pulizia delle spiagge, è un tema ricorrente spesso alimentato da discrepanze tra la comunicazione politica e la reale situazione degli arenili che versano in condizioni di abbandono e degrado. In sostanza, il malcontento dei cittadini nasce quando la narrazione ufficiale di una spiaggia “pulita e risanata” si scontra con la realtà di un litorale non ancora adeguatamente fruibile. “Spesso si evidenzia il degrado rispetto alle aree attrezzate, – commentano i cittadini della frazione donnalucatese – che segnalano la necessità di maggiore cura e manutenzione non soltanto sullo specchio d’acqua antistante l’arenile di Micenci, ma anche lungo le spiagge della costa Sciclitana. Le segnalazioni di pulizia straordinaria fatte sui social – continuano i cittadini – non corrispondono alla realtà dei fatti, considerato che, ci sono tratti di spiagge libere che si presentano in stato di abbandono, con rifiuti vari e residui lasciati da visitatori incivili. I cittadini residenti in via Lido a Donnalucata, infine, invocano interventi strutturali e un controllo più severo, non limitato solo al periodo pre-pasquale, per garantire su tutto il litorale sciclitano, spiagge decorose e curate per essere degne di un comune che vanta il prestigioso vessillo internazionale di Bandiera Blu – termina la nota”.

© Riproduzione riservata
595767

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube