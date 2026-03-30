Bandiera Blu e realtà amara: a Scicli esplode la protesta dei residenti per lo stato degli arenili

SCICLI, 30 Marzo 20026 – Non tarda ad arrivare la protesta dei cittadini residenti in via Lido a Donnalucata (spiaggia Micenci), dopo la notizia divulgata nei giorni scorsi sui media dalla giunta Marino, per aver completato in anticipo la pulizia delle spiagge del litorale sciclitano, giudicati dalla stessa “pienamente fruibili” da turisti e residenti in occasione delle festività pasquali. Le promesse di spiagge pulite per Pasqua e Pasquetta, sono state accolte con scetticismo da un gruppo di cittadini “che denunciano la presenza di rifiuti e interventi insufficienti, definendo tali annunci come “fandonie” o mera propaganda”. La percezione di essere “presi in giro” da parte dei residenti, a fronte di proclami istituzionali sulla pulizia delle spiagge, è un tema ricorrente spesso alimentato da discrepanze tra la comunicazione politica e la reale situazione degli arenili che versano in condizioni di abbandono e degrado. In sostanza, il malcontento dei cittadini nasce quando la narrazione ufficiale di una spiaggia “pulita e risanata” si scontra con la realtà di un litorale non ancora adeguatamente fruibile. “Spesso si evidenzia il degrado rispetto alle aree attrezzate, – commentano i cittadini della frazione donnalucatese – che segnalano la necessità di maggiore cura e manutenzione non soltanto sullo specchio d’acqua antistante l’arenile di Micenci, ma anche lungo le spiagge della costa Sciclitana. Le segnalazioni di pulizia straordinaria fatte sui social – continuano i cittadini – non corrispondono alla realtà dei fatti, considerato che, ci sono tratti di spiagge libere che si presentano in stato di abbandono, con rifiuti vari e residui lasciati da visitatori incivili. I cittadini residenti in via Lido a Donnalucata, infine, invocano interventi strutturali e un controllo più severo, non limitato solo al periodo pre-pasquale, per garantire su tutto il litorale sciclitano, spiagge decorose e curate per essere degne di un comune che vanta il prestigioso vessillo internazionale di Bandiera Blu – termina la nota”.

Salva