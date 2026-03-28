Basket. Quattro gare al termine della regular season. Per la Virtus Virtus c’è Corato

Ragusa, 28 marzo 2026 – Archiviato il successo nel derby di Milazzo, la SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara a tornare davanti al proprio pubblico. Domenica alle 18, al PalaPadua, i ragazzi di coach Di Gregorio affronteranno la Fas Basket Corato nella gara valida per l’11.ma giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. E’ la quart’ultima partita di regular season. All’andata Ragusa si impose in trasferta per 99-92.

Per la Virtus, fresca di riaggancio al secondo posto della Viola (che però ha una partita in meno) si tratta di un appuntamento importante. La vittoria conquistata nell’ultimo turno ha restituito fiducia e una squadra in salute, ma il margine di errore resta minimo. Servirà dunque un’altra prova di spessore, sul piano tecnico ma soprattutto su quello dell’intensità e dell’approccio mentale, per provare a conquistare la miglior posizione nella griglia playoff.

Corato si presenta a Ragusa con un bilancio di 10 vittorie e 13 sconfitte, che vale attualmente l’undicesimo posto in classifica, ma attraversa un momento positivo. La formazione pugliese ha vinto tre delle ultime quattro partite, cedendo soltanto di misura sul parquet di Reggio Calabria. Un ruolino che conferma la pericolosità di un’avversaria esperta e ricca di soluzioni. Tra i principali terminali offensivi della c’è Corral, giocatore di grande esperienza e consistenza, capace di viaggiare a 15,5 punti di media con quasi 7 rimbalzi a partita. Ma Corato può contare anche su una batteria di italiani particolarmente insidiosa: Marco Manisi produce 11,3 punti di media, Nicolò Basile 11,5, mentre Andrea Paoletti aggiunge 12,5 punti a sera tirando con il 38% dall’arco. Numeri che impongono grande attenzione difensiva e una gara di alto livello per tutti i quaranta minuti.

“Arriviamo a questa partita con buoni propositi dopo la vittoria nel derby – sottolinea coach Di Gregorio – ma sappiamo bene che non abbiamo ancora fatto nulla. Nelle ultime quattro giornate serviranno concentrazione massima, equilibrio e la capacità di affrontare ogni gara con la stessa cattiveria agonistica e la stessa applicazione. Corato è una squadra pericolosa, in fiducia, con giocatori di esperienza. Dovremo essere pronti a giocare una partita intensa, senza mai abbassare l’attenzione”. A dirigere l’incontro saranno Federico Catalano di Pedara (CT) e Amir Shamsaddinlou di Messina. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, al costo di 3 euro, su www.virturagusabasket.it.

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