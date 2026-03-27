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Attualità | Modica

Softing Club: il primo evento alcol-free in Sicilia sarà a Modica domenica prossima

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Modica, 27 Marzo 2026 – Un evento che rivoluziona il modo di vivere la socialità comune. Si chiama Softing Club: unisce gusto, consapevolezza, musica e senza l’uso di alcol. L’iniziativa è accolta a Modica domenica prossima, 29 marzo 2026 e nasce dalla collaborazione tra CreoVivo – Natura in Fermento, progetto di Caterina Iemmolodedicato alla diffusione della cultura del cibo vivo e dell’alimentazione consapevole, e 90 ML, il progetto di Marco Livia che ha creato il primo Negroni 0.0, completamente alcol-free.

Un nuovo linguaggio del piacere e della convivialità”, spiega. Caterina Iemmolo. E aggiunge: “Softing Club è un invito a riscoprire il piacere autentico dello stare insieme, dove la leggerezza non è data dall’alcol ma dalla qualità dell’esperienza con l’obiettivo è proporre un nuovo linguaggio del divertimento, in cui la presenza, la lucidità e il gusto diventano protagonisti. L’assenza di alcol non è una rinuncia, ma un ritorno alla pienezza dei sensi: il gusto vero, la musica che vibra, la connessione reale tra le persone”.

Il primo appuntamento si terrà a Modica da Raro, un luogo simbolo di ricerca e autenticità – continua Caterina Iemmolo – Sarà un’esperienza multisensoriale che unisce drink artigianali e vitali, creati con ingredienti fermentati e botaniche naturali, alla musica in vinile selezionata da Giuseppe Santoro e Michele Ricca, due DJ di riferimento nel panorama locale.Un’atmosfera intima e raffinata, dove ogni dettaglio è pensato per favorire la presenza e la connessione autentica

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