Asp Ragusa, bando per assistente amministrativo su Scicli

Ragusa, 26 Marzo 2026 – Nel settore della sanità pubblica, l’ASP Ragusa ha appena pubblicato un nuovo bando di selezione. Si tratta di un’opportunità rivolta a diplomati per ricoprire l’incarico di Assistente Amministrativo presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per candidarsi: dai requisiti necessari alla scadenza della domanda.

L’offerta di lavoro in Sicilia proposta dall’ASP riguarda attività di supporto amministrativo, con particolare focus sulla rendicontazione economica e la gestione documentale elettronica.

 Sede lavorativa: Scicli (Provincia di Ragusa).

 Compenso previsto: € 23.000,00 lordi all’anno.

 Contratto: Incarico fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo.

 Ruolo: Supporto amministrativo e gestione pratiche burocratiche su piattaforme dedicate.

Per chi cerca lavoro in Sicilia con il solo titolo di scuola superiore, questo bando è particolarmente interessante poiché non richiede lauree specifiche per l’accesso, sebbene vengano valutate come titolo preferenziale.

1. Diploma di maturità: Qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado è valido per la partecipazione.

2. Esperienza specifica: È richiesta comprovata esperienza nella fatturazione elettronica e nella rendicontazione economica.

3. Requisiti generali: Cittadinanza italiana o UE, idoneità fisica e godimento dei diritti civili e politici.

Titoli che offrono un vantaggio (Preferenziali):

 Laurea in economia, giurisprudenza o scienze dell’amministrazione;

 Esperienza nei progetti finanziati con fondi europei;

 Precedente servizio presso l’U.O.C. Dipendenze Patologiche di un’ASP.

Per non perdere questa occasione è fondamentale inviare la documentazione entro i termini stabiliti:

 Termine ultimo: 7 aprile 2026;

 Modalità di invio: Esclusivamente tramite PEC all’indirizzo;

 Tassa di partecipazione: Versamento di € 10,00 tramite bonifico (ricevuta obbligatoria da allegare).

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