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Modica

Modica, “La Cultura del Dono”: Unitre promuove un dialogo sulla donazione di organi

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 marzo 2026 – La solidarietà torna protagonista a Modica grazie a un nuovo appuntamento del ciclo “I Giovedì dell’Unitre”. Il prossimo 26 marzo, presso la prestigiosa cornice della Fondazione Grimaldi, alle ore 16.45 si terrà un incontro dal titolo profondo e quanto mai attuale: “La Cultura del Dono – Dialoghi su Donazione degli Organi e Trapianti”. L’iniziativa, organizzata dall’Unitre di Modica, mira a sensibilizzare la cittadinanza su un tema delicato che intreccia medicina, etica e impegno civile. Donare significa offrire una seconda possibilità di vita, ma per farlo è necessario superare dubbi e timori attraverso una corretta informazione. Per approfondire l’argomento da diverse prospettive, interverranno due esperti del settore:

  • ssa Francesca Corsaro: Coordinatrice trapianti Asp 7, che offrirà il punto di vista clinico e organizzativo del sistema trapianti nel nostro territorio.
  • Corrado Garofalo: Vicepresidente Nazionale ATCOM e Referente per la Sicilia, che porterà l’esperienza dell’associazionismo e i risvolti legali e sociali della donazione.

Il Presidente dell’Unitre, Enzo Cavallo, invita tutta la cittadinanza, i soci e gli interessati a partecipare a questo momento di confronto e crescita collettiva.

“Donare è un atto di civiltà che trasforma il dolore in speranza.”

© Riproduzione riservata
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1 commento su “Modica, “La Cultura del Dono”: Unitre promuove un dialogo sulla donazione di organi”

  1. Paolo

    Ritorna il tema del dono. La domanda è sempre la stessa: la vita cessa a causa del cuore o del cervello?

    Il corpo di una persona è un magazzino di ricambi? Come mai una parte della medicina avversa questa pratica? Quali sono i problemi in cui incorre un trapiantato? Come mai c’è forte censura sul tema? Si può decidere per il corpo di altri?
    Quante sono le diagnosi errate?
    Ce ne sono a dozzine di tematiche contro, anche se la più importante riguarda sempre la vita legata al cuore.

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