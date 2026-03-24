Modica, “La Cultura del Dono”: Unitre promuove un dialogo sulla donazione di organi

Modica, 24 marzo 2026 – La solidarietà torna protagonista a Modica grazie a un nuovo appuntamento del ciclo “I Giovedì dell’Unitre”. Il prossimo 26 marzo, presso la prestigiosa cornice della Fondazione Grimaldi, alle ore 16.45 si terrà un incontro dal titolo profondo e quanto mai attuale: “La Cultura del Dono – Dialoghi su Donazione degli Organi e Trapianti”. L’iniziativa, organizzata dall’Unitre di Modica, mira a sensibilizzare la cittadinanza su un tema delicato che intreccia medicina, etica e impegno civile. Donare significa offrire una seconda possibilità di vita, ma per farlo è necessario superare dubbi e timori attraverso una corretta informazione. Per approfondire l’argomento da diverse prospettive, interverranno due esperti del settore:

ssa Francesca Corsaro: Coordinatrice trapianti Asp 7, che offrirà il punto di vista clinico e organizzativo del sistema trapianti nel nostro territorio.

Corrado Garofalo: Vicepresidente Nazionale ATCOM e Referente per la Sicilia, che porterà l’esperienza dell’associazionismo e i risvolti legali e sociali della donazione.

Il Presidente dell’Unitre, Enzo Cavallo, invita tutta la cittadinanza, i soci e gli interessati a partecipare a questo momento di confronto e crescita collettiva.

“Donare è un atto di civiltà che trasforma il dolore in speranza.”

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