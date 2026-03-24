Modica, 24 marzo 2026 – La solidarietà torna protagonista a Modica grazie a un nuovo appuntamento del ciclo “I Giovedì dell’Unitre”. Il prossimo 26 marzo, presso la prestigiosa cornice della Fondazione Grimaldi, alle ore 16.45 si terrà un incontro dal titolo profondo e quanto mai attuale: “La Cultura del Dono – Dialoghi su Donazione degli Organi e Trapianti”. L’iniziativa, organizzata dall’Unitre di Modica, mira a sensibilizzare la cittadinanza su un tema delicato che intreccia medicina, etica e impegno civile. Donare significa offrire una seconda possibilità di vita, ma per farlo è necessario superare dubbi e timori attraverso una corretta informazione. Per approfondire l’argomento da diverse prospettive, interverranno due esperti del settore:
- ssa Francesca Corsaro: Coordinatrice trapianti Asp 7, che offrirà il punto di vista clinico e organizzativo del sistema trapianti nel nostro territorio.
- Corrado Garofalo: Vicepresidente Nazionale ATCOM e Referente per la Sicilia, che porterà l’esperienza dell’associazionismo e i risvolti legali e sociali della donazione.
Il Presidente dell’Unitre, Enzo Cavallo, invita tutta la cittadinanza, i soci e gli interessati a partecipare a questo momento di confronto e crescita collettiva.
“Donare è un atto di civiltà che trasforma il dolore in speranza.”
1 commento su “Modica, “La Cultura del Dono”: Unitre promuove un dialogo sulla donazione di organi”
Ritorna il tema del dono. La domanda è sempre la stessa: la vita cessa a causa del cuore o del cervello?
Il corpo di una persona è un magazzino di ricambi? Come mai una parte della medicina avversa questa pratica? Quali sono i problemi in cui incorre un trapiantato? Come mai c’è forte censura sul tema? Si può decidere per il corpo di altri?
Quante sono le diagnosi errate?
Ce ne sono a dozzine di tematiche contro, anche se la più importante riguarda sempre la vita legata al cuore.