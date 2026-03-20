Un “ordito di pace” contro la guerra: le donne iblee scendono in piazza il 28 marzo

PROVINCIA DI RAGUSA, 30 Marzo 2026 – Una trama resistente, fatta di fili, colori e impegno civile, per fare argine alla violenza armata che incendia il Medio Oriente e minaccia il mondo intero. Sabato 28 marzo, anche nei comuni di Modica, Pozzallo, Ragusa e Scicli, le aderenti alla rete nazionale “10 100 1000 piazze di donne per la pace” porteranno in piazza i loro manufatti: arazzi, bandiere, tappeti e lenzuoli realizzati a mano.

L’iniziativa, che coinvolgerà contemporaneamente oltre 125 comuni in tutta Italia, non è solo una manifestazione, ma l’esito di settimane di lavoro condiviso. Cucire, ricamare e tessere insieme è diventato un atto politico, un modo per contrapporre l’etica della cura alla logica distruttiva del conflitto.

Il percorso iniziato nelle piazze siciliane culminerà il prossimo 20 giugno a Roma, dove migliaia di donne di ogni età e provenienza si ritroveranno per una grande manifestazione nazionale. I lavori realizzati a maglia, all’uncinetto o dipinti – frutti dello “stare insieme” – saranno uniti in un unico, immenso messaggio collettivo.

“Le donne, coloro che quotidianamente reggono la vita, non si arrendono alla disumanizzazione e contrastano l’idea falsa e mortifera dell’inevitabilità della guerra”, dichiarano le promotrici della rete iblea.

Il documento diffuso dalle donne di Modica, Pozzallo, Ragusa e Scicli esprime una profonda preoccupazione per l’escalation militare internazionale. Il grido che si leverà dalle piazze sabato 28 marzo è un appello alla responsabilità contro quella che definiscono una “marea che rischia di travolgere ogni vita”.

L’obiettivo della mobilitazione è chiaro: trasformare la paura in azione: superare l’angoscia per gli scenari mediorientali attraverso la partecipazione, sfidare la logica patriarcale e opporre la forza delle relazioni e della giustizia alla legge del più forte, chiedere l’impegno del Governo: pretendere una posizione netta per lo stop al riarmo e il rifiuto della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti.

Le piazze del sud-est siciliano diventeranno laboratori a cielo aperto: le cittadine sono invitate non solo a guardare, ma a “finire insieme” i manufatti esposti, aggiungendo il proprio punto a una trama che vuole essere, prima di tutto, un boato di speranza.

“Vogliamo, pretendiamo, faremo in modo che la vita continui!” è lo slogan che chiude l’appello delle Donne per la Pace del territorio, pronte a dimostrare che la cura è l’unica vera alternativa alla distruzione.

10 100 1000 Piazze di donne per la pace

ELENCO DELLE PIAZZE (IN AGGIORNAMENTO)

Acireale (CT) Acquedolci (ME) Alba (CN) Alcamo (TP) Alimena (PA) Alpignano (TO) Alto Garda e Ledro (TN) Arese (MI) Ascea Marina (SA) Augusta (SR) Bagheria (PA) Belmonte Mezzagno (PA) Bergamo (BG) Bisacquino (PA) Bologna (BO) Bricherasio (TO) Buseto Palizzolo (TP) Caltagirone (CT) Caltanissetta (CL) Capaci (PA) Capo d’Orlando (ME) Carini (PA) Carpi (MO) Casale Monferrato (AL) Castelbuono (PA) Castelfranco Emilia (MO) Castellammare del Golfo (TP) Castelnuovo Cilento (SA) Castelvetrano (TP) Catania (CT) Cecina (LI) Cefalù (PA) Cerda (PA) Cernusco sul Naviglio (MI) e Gessate (MI) Chiavari (GE) Chioggia (VE) Cinisi (PA) Cividate al Piano (BG) Colleferro (RM) Collegno (TO) e Pianezza (TO) Colli a Volturno (IS) Comacchio (FE) Como (CO) Corleone (PA) Cortenuova (BG) Cremona (CR) Cuneo (CN) e Mondovì (CN) Desenzano del Garda (BS) – Castiglione delle Stiviere (MN) Enna (EN) Erice (TP) Fenestrelle (TO) Figline Valdarno (FI) Firenze (FI) Foggia (FG) Garbagnate Milanese (MI) Genova (GE) Giarre (CT) Gioia Tauro (RC) Ionico Etnea (CT) Isnello (PA) Lercara Friddi (PA) Licata (AG) Livorno (LI) Mantova (MN) Marineo (PA) Marsala (TP) Messina (ME) Mestre – Venezia (VE) Milano (MI) Militello in Val di Catania (CT) Misiliscemi – Locogrande (TP) Modena (MO) Modica (RG) Monopoli (BA) Montedoro (CL) Musile di Piave (VE) Napoli (NA) Narni (TR) Noventa di Piave (VE) Oleggio (NO) Otricoli (TR) (insieme a Calvi dell’Umbria – TR) Paderno Dugnano (MI) Padova (PD) Palermo (PA) Palmi (RC) Partinico (PA) Patti (ME) Pavia (PV) Perugia (PG) Pesaro (PU) Petralia Soprana (PA) Petralia Sottana (PA) Pinerolo (TO) Piombino (LI) Piossasco (TO) Polizzi Generosa (PA) Pratrivero in Valdilana (BI) Quattro Castella (RE) Ragusa (RG) Reggio Calabria (RC) Resuttano (CL) Rivoli (TO) Roccafiorita (ME) Roma (RM) Rovereto (TN) San Cataldo (CL) San Donà di Piave (VE) Santo Stefano Quisquina (AG) Santa Caterina di Villarmosa (CL) Sant’Agata di Militello (ME) Saronno (VA) Sarzana (SP) Sesto San Giovanni (MI) Siracusa (SR) Settimo Torinese (TO) Sondrio (SO) Soverato (CZ) Termini Imerese (PA) Tione (TN) Torino (TO) Tortorici (ME) Trapani (TP) Tusa (ME) Uboldo (VA) Valledolmo (PA) Venezia (VE) Vignola (MO) Vittoria (RG)

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