Un “ordito di pace” contro la guerra: le donne iblee scendono in piazza il 28 marzo

PROVINCIA DI RAGUSA, 30 Marzo 2026 – Una trama resistente, fatta di fili, colori e impegno civile, per fare argine alla violenza armata che incendia il Medio Oriente e minaccia il mondo intero. Sabato 28 marzo, anche nei comuni di Modica, Pozzallo, Ragusa e Scicli, le aderenti alla rete nazionale “10 100 1000 piazze di donne per la pace” porteranno in piazza i loro manufatti: arazzi, bandiere, tappeti e lenzuoli realizzati a mano.
L’iniziativa, che coinvolgerà contemporaneamente oltre 125 comuni in tutta Italia, non è solo una manifestazione, ma l’esito di settimane di lavoro condiviso. Cucire, ricamare e tessere insieme è diventato un atto politico, un modo per contrapporre l’etica della cura alla logica distruttiva del conflitto.
Il percorso iniziato nelle piazze siciliane culminerà il prossimo 20 giugno a Roma, dove migliaia di donne di ogni età e provenienza si ritroveranno per una grande manifestazione nazionale. I lavori realizzati a maglia, all’uncinetto o dipinti – frutti dello “stare insieme” – saranno uniti in un unico, immenso messaggio collettivo.
“Le donne, coloro che quotidianamente reggono la vita, non si arrendono alla disumanizzazione e contrastano l’idea falsa e mortifera dell’inevitabilità della guerra”, dichiarano le promotrici della rete iblea.
Il documento diffuso dalle donne di Modica, Pozzallo, Ragusa e Scicli esprime una profonda preoccupazione per l’escalation militare internazionale. Il grido che si leverà dalle piazze sabato 28 marzo è un appello alla responsabilità contro quella che definiscono una “marea che rischia di travolgere ogni vita”.
L’obiettivo della mobilitazione è chiaro: trasformare la paura in azione: superare l’angoscia per gli scenari mediorientali attraverso la partecipazione, sfidare la logica patriarcale e opporre la forza delle relazioni e della giustizia alla legge del più forte, chiedere l’impegno del Governo: pretendere una posizione netta per lo stop al riarmo e il rifiuto della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti.
Le piazze del sud-est siciliano diventeranno laboratori a cielo aperto: le cittadine sono invitate non solo a guardare, ma a “finire insieme” i manufatti esposti, aggiungendo il proprio punto a una trama che vuole essere, prima di tutto, un boato di speranza.
“Vogliamo, pretendiamo, faremo in modo che la vita continui!” è lo slogan che chiude l’appello delle Donne per la Pace del territorio, pronte a dimostrare che la cura è l’unica vera alternativa alla distruzione.
10 100 1000 Piazze di donne per la pace
ELENCO DELLE PIAZZE (IN AGGIORNAMENTO)
- Acireale (CT)
- Acquedolci (ME)
- Alba (CN)
- Alcamo (TP)
- Alimena (PA)
- Alpignano (TO)
- Alto Garda e Ledro (TN)
- Arese (MI)
- Ascea Marina (SA)
- Augusta (SR)
- Bagheria (PA)
- Belmonte Mezzagno (PA)
- Bergamo (BG)
- Bisacquino (PA)
- Bologna (BO)
- Bricherasio (TO)
- Buseto Palizzolo (TP)
- Caltagirone (CT)
- Caltanissetta (CL)
- Capaci (PA)
- Capo d’Orlando (ME)
- Carini (PA)
- Carpi (MO)
- Casale Monferrato (AL)
- Castelbuono (PA)
- Castelfranco Emilia (MO)
- Castellammare del Golfo (TP)
- Castelnuovo Cilento (SA)
- Castelvetrano (TP)
- Catania (CT)
- Cecina (LI)
- Cefalù (PA)
- Cerda (PA)
- Cernusco sul Naviglio (MI) e Gessate (MI)
- Chiavari (GE)
- Chioggia (VE)
- Cinisi (PA)
- Cividate al Piano (BG)
- Colleferro (RM)
- Collegno (TO) e Pianezza (TO)
- Colli a Volturno (IS)
- Comacchio (FE)
- Como (CO)
- Corleone (PA)
- Cortenuova (BG)
- Cremona (CR)
- Cuneo (CN) e Mondovì (CN)
- Desenzano del Garda (BS) – Castiglione delle Stiviere (MN)
- Enna (EN)
- Erice (TP)
- Fenestrelle (TO)
- Figline Valdarno (FI)
- Firenze (FI)
- Foggia (FG)
- Garbagnate Milanese (MI)
- Genova (GE)
- Giarre (CT)
- Gioia Tauro (RC)
- Ionico Etnea (CT)
- Isnello (PA)
- Lercara Friddi (PA)
- Licata (AG)
- Livorno (LI)
- Mantova (MN)
- Marineo (PA)
- Marsala (TP)
- Messina (ME)
- Mestre – Venezia (VE)
- Milano (MI)
- Militello in Val di Catania (CT)
- Misiliscemi – Locogrande (TP)
- Modena (MO)
- Modica (RG)
- Monopoli (BA)
- Montedoro (CL)
- Musile di Piave (VE)
- Napoli (NA)
- Narni (TR)
- Noventa di Piave (VE)
- Oleggio (NO)
- Otricoli (TR) (insieme a Calvi dell’Umbria – TR)
- Paderno Dugnano (MI)
- Padova (PD)
- Palermo (PA)
- Palmi (RC)
- Partinico (PA)
- Patti (ME)
- Pavia (PV)
- Perugia (PG)
- Pesaro (PU)
- Petralia Soprana (PA)
- Petralia Sottana (PA)
- Pinerolo (TO)
- Piombino (LI)
- Piossasco (TO)
- Polizzi Generosa (PA)
- Pratrivero in Valdilana (BI)
- Quattro Castella (RE)
- Ragusa (RG)
- Reggio Calabria (RC)
- Resuttano (CL)
- Rivoli (TO)
- Roccafiorita (ME)
- Roma (RM)
- Rovereto (TN)
- San Cataldo (CL)
- San Donà di Piave (VE)
- Santo Stefano Quisquina (AG)
- Santa Caterina di Villarmosa (CL)
- Sant’Agata di Militello (ME)
- Saronno (VA)
- Sarzana (SP)
- Sesto San Giovanni (MI)
- Siracusa (SR)
- Settimo Torinese (TO)
- Sondrio (SO)
- Soverato (CZ)
- Termini Imerese (PA)
- Tione (TN)
- Torino (TO)
- Tortorici (ME)
- Trapani (TP)
- Tusa (ME)
- Uboldo (VA)
- Valledolmo (PA)
- Venezia (VE)
- Vignola (MO)
- Vittoria (RG)