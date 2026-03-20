Noi Moderati si radica in Sicilia: Agnese Gradanti nuova coordinatrice a Ispica

PALERMO/ISPICA, 20 Marzo 2026 – Il progetto politico di Noi Moderati continua a crescere in Sicilia, consolidando la propria presenza al centro della coalizione di governo. L’ultimo tassello di questa espansione territoriale è la nomina dell’imprenditrice Agnese Gradanti come coordinatrice del partito a Ispica.

L’annuncio arriva direttamente dal coordinatore regionale, Massimo Dell’Utri, che sottolinea come il movimento guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e Saverio Romano stia raccogliendo nuove adesioni proprio grazie al dialogo costante con i territori.

La nomina di Gradanti, nata su indicazione del vicecoordinatore regionale Peppe Germano, è maturata in un contesto di forte attivismo politico legato ai temi della giustizia. In questi giorni, infatti, Noi Moderati è impegnato in prima linea per sostenere le ragioni del SÌ al Referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.

“La campagna referendaria ci ha permesso di far conoscere le ragioni e il progetto di Noi Moderati,” ha spiegato Dell’Utri. “Abbiamo ribadito il nostro ruolo all’interno del centrodestra come forza che si ispira ai valori del popolarismo europeo.”

L’ingresso di Agnese Gradanti, figura proveniente dal mondo dell’impresa, segna la volontà del partito di puntare su profili capaci di coniugare competenze professionali e impegno civile. Il suo compito sarà quello di radicare ulteriormente la proposta moderata a Ispica, fungendo da ponte tra le istanze locali e i vertici regionali e nazionali.

“Ad Agnese va il nostro benvenuto e il pieno sostegno di tutta la nostra comunità politica,” conclude Dell’Utri, ribadendo l’importanza di una forza di centro moderata e sussidiaria all’interno della coalizione.

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