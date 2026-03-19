Unitre Modica. Sottoscritto il Gemellaggio con la sede di Bagheria

Modica, 19 marzo 2026 – E’ stato sottoscritto a Bagheria un patto di gemellaggio tra la locale sede dell’Unitre e la consorella sede di Modica. Nel corso di un piacevole e particolarmente partecipato incontro istituzionale le due delegazioni, con in testa la presidente della sede di Bagheria, Giovanna Aiello, e di quella di Modica, Enzo Cavallo, si sono trovate insieme per sancire la volontà di concretizzare una intesa di collaborazione comune, per rafforzare il ruolo dell’Unitre e per individuare e mettere in campo iniziative comuni con il coinvolgimento delle due sedi servizio e nell’interesse dei rispettivi associati. Nel corso dell’incontro, dopo gli interventi dei presidenti e dei rappresentanti delle due sedi, l’incontro è stato impreziosito dalla esibizione del coro Unitre di Bagheria, diretto da Emanuele Lo Coco, e dalla recita di alcune poesie da parte di Roberto Ardizzone. Sono quindi seguiti i discorsi ufficiali dei presidenti Giovanna Aiello ed Enzo Cavallo che, quest’ultimo, ha portato anche il saluto del presidente nazionale e del coordinamento regionale. Sulla storia dell’Unitre nei due centri, sono intervenuti la vice Presidenza Giovanna D’Amico e la Direttrice dei Corsi Rita Di Pasquale, per Bagheria ed il segretario, e socio fondatore, Orazio Frasca per Modica. A conclusione dell’incontro agli ospiti è offerta la possibilità di prendere visione e dí apprezzare diversi lavori di pittura e di cucito realizzati dai lavoratori dell’Unitre di Bagheria. Da tenere conto che, in forza del gemellaggio sottoscritto, seguirà una riunione congiunta dei due Consigli Direttivi per l’avvio di iniziative comuni.

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