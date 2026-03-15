Allerta meteo arancione: previste forti precipitazioni fino alle ore 24.00 del 16 marzo 2026

Modica, 15 marzo 2026 – È stata diramata un’allerta meteo di livello arancione per rischio idrogeologico sul territorio comunale a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste nelle prossime ore. Secondo le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile, nelle prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti, con fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, soprattutto nei settori orientali e meridionali del territorio. Le previsioni indicano inoltre che i fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, condizioni che potrebbero determinare criticità sul piano idrogeologico. Per questo motivo è stato emanato lo stato di preallarme con allerta meteo arancione, con particolare attenzione al rischio di allagamenti ed eventuali esondazioni di corsi d’acqua. A supporto della gestione dell’emergenza è stato attivato a Modica il presidio operativo di Protezione Civile presso il Palazasi, contattabile al numero 331 3045200, che monitorerà costantemente l’evoluzione della situazione. L’invito ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza. In particolare si raccomanda di:

limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e urgenti;

modulare le normali attività quotidiane in base all’evoluzione delle condizioni meteo;

evitare di sostare in aree o locali anche parzialmente interrati come cortili, cantine e garage;

non fermarsi in zone particolarmente esposte al rischio di allagamenti o esondazioni, come argini di torrenti o attraversamenti a guado. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a collaborare adottando tutte le misure di prudenza utili a ridurre i rischi legati al maltempo.

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