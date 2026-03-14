La conferenza “Ritorniamo umani” al Verga di Modica. Iv: “Momenti di grande intensità”

Modica, 14 marzo 2026 – Nella cornice dell’istituto “Verga” a Modica, in occasione della conferenza “Ritorniamo umani”, la provincia di Ragusa ha accolto Pietro Bartolo, già europarlamentare e figura simbolo dell’impegno civile e umanitario nel Mediterraneo. La sua presenza è stata anche l’occasione per un confronto politico con la coordinatrice provinciale di Italia Viva – Casa Riformista, Marianna Buscema, su temi che oggi più che mai interrogano la coscienza collettiva.

Bartolo ha richiamato con forza la necessità di ricostruire una casa politica capace di restituire umanità e trasparenza all’agire pubblico, ricordando come la Sicilia sia quotidianamente scossa da notizie di arresti, corruzione e favoritismi che nulla hanno a che vedere con la buona politica. «Ho sempre fatto politica partendo dalla mia esperienza, da ciò che ho visto e toccato con mano – ha affermato Bartolo – e desidero continuare a essere testimone, soprattutto verso le giovani generazioni».

Parole che trovano piena sintonia nella visione di Marianna Buscema, che commenta: «La presenza di Pietro Bartolo in Casa Riformista è una ricchezza umana e politica che traccia con ancora più chiarezza la strada da percorrere. Abbiamo bisogno di una Sicilia diversa, che non privilegi l’affarismo ma i bisogni reali dei cittadini. Una politica che non sia personalismo, ma servizio alla collettività. Questo è ciò in cui crediamo e che vogliamo continuare a costruire». Italia Viva – Casa Riformista Ragusa si prepara ora a un importante momento di confronto provinciale, in programma il 28 marzo a Pozzallo, alla presenza dell’onorevole Davide Faraone, per proseguire il percorso di crescita e radicamento del progetto politico sul territorio.

Salva