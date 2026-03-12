  • 12 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Marzo 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Perseguitò una ragazza sui social per anni: arrestato a Modica un 34enne

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 12 Marzo 2026 – Si chiude con il carcere una lunga e dolorosa vicenda di stalking iniziata nel 2018. I Carabinieri della Stazione di Modica hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Pisa, nei confronti di un uomo di 34 anni residente a Modica. L’arrestato è stato riconosciuto responsabile di aver perseguitato per anni una giovane donna, trasformando la sua vita quotidiana in un incubo digitale e psicologico.

I fatti hanno avuto origine a Pisa, dove la vittima ha iniziato a essere bersaglio di condotte moleste e minacciose. L’uomo utilizzava diversi profili social su piattaforme come Telegram, Instagram e Facebook per inviare una mole impressionante di messaggi dal contenuto volgare, offensivo e intimidatorio.

Questa condotta ossessiva ha gettato la giovane in un profondo stato di ansia e paura, al punto da costringerla a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita per cercare di sfuggire a una pressione psicologica diventata insostenibile.

Nonostante la denuncia presentata ai Carabinieri nel 2020, il 34enne ha proseguito nei suoi atteggiamenti persecutori fino al 2022, anno in cui è stato chiamato a rispondere delle sue azioni davanti al Giudice del Tribunale di Pisa. Con la sentenza divenuta definitiva, la Procura ha disposto il ripristino dell’ordine di carcerazione.

I militari dell’Arma di Modica, dopo aver ricevuto il provvedimento, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno tratto in arresto. Al termine delle formalità burocratiche, il 34enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa. Qui dovrà scontare una pena residua di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di atti persecutori.

© Riproduzione riservata
593996

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube