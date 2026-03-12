Perseguitò una ragazza sui social per anni: arrestato a Modica un 34enne

Modica, 12 Marzo 2026 – Si chiude con il carcere una lunga e dolorosa vicenda di stalking iniziata nel 2018. I Carabinieri della Stazione di Modica hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Pisa, nei confronti di un uomo di 34 anni residente a Modica. L’arrestato è stato riconosciuto responsabile di aver perseguitato per anni una giovane donna, trasformando la sua vita quotidiana in un incubo digitale e psicologico.

I fatti hanno avuto origine a Pisa, dove la vittima ha iniziato a essere bersaglio di condotte moleste e minacciose. L’uomo utilizzava diversi profili social su piattaforme come Telegram, Instagram e Facebook per inviare una mole impressionante di messaggi dal contenuto volgare, offensivo e intimidatorio.

Questa condotta ossessiva ha gettato la giovane in un profondo stato di ansia e paura, al punto da costringerla a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita per cercare di sfuggire a una pressione psicologica diventata insostenibile.

Nonostante la denuncia presentata ai Carabinieri nel 2020, il 34enne ha proseguito nei suoi atteggiamenti persecutori fino al 2022, anno in cui è stato chiamato a rispondere delle sue azioni davanti al Giudice del Tribunale di Pisa. Con la sentenza divenuta definitiva, la Procura ha disposto il ripristino dell’ordine di carcerazione.

I militari dell’Arma di Modica, dopo aver ricevuto il provvedimento, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno tratto in arresto. Al termine delle formalità burocratiche, il 34enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa. Qui dovrà scontare una pena residua di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di atti persecutori.

