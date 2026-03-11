Firrincieli(M5): “Arriva la VAS del Pudm a Ragusa, approvazione prevista a estate inoltrata”

Ragusa, 11 marzo 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, è intervenuto ieri sera in aula in merito al Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm), evidenziando come, dopo una lunga attesa, sia finalmente arrivata la Vas, la Valutazione ambientale strategica necessaria per procedere all’iter del piano.

“Finalmente abbiamo la Vas per il Pudm – afferma Firrincieli – una realtà rimasta sospesa per troppo tempo. Ora sappiamo che ci sono tempi tecnici da rispettare e che, una volta superata questa fase, si dovrà procedere all’approvazione del piano e al successivo passaggio in Consiglio comunale. Questo significa che, realisticamente, il Pudm potrà essere operativo solo a estate inoltrata”.

Il consigliere sottolinea però che l’arrivo della primavera porterà inevitabilmente le prime richieste di autorizzazioni temporanee per il litorale, come avviene ogni anno. E proprio su questo punto Firrincieli richiama un impegno assunto dall’amministrazione lo scorso anno: “Ci eravamo lasciati con la promessa di redigere un regolamento specifico per le concessioni temporanee. Se Vas e Pudm fossero già stati approvati, oggi non ne avremmo bisogno. Ma visto che i tempi si allungano, quel regolamento diventa indispensabile”.

Firrincieli ricorda come, lo scorso anno, la questione delle autorizzazioni sul litorale sia stata sollevata proprio da lui, portando l’amministrazione a bloccare e ridimensionare alcune concessioni. “Fu una battaglia che vide il sostegno dei cittadini – afferma – e credo che la vox populi debba essere ascoltata anche oggi. Non possiamo permetterci di arrivare impreparati”.

Da qui l’appello alla giunta: “Chiedo di accelerare i tempi per la redazione del regolamento sulle concessioni temporanee. Non vogliamo ritrovarci a dover combattere le stesse battaglie dell’anno scorso. Serve chiarezza, serve trasparenza e serve uno strumento condiviso, così come era volontà dell’intero Consiglio comunale”. Firrincieli conclude ribadendo che la gestione del litorale non può essere lasciata all’improvvisazione: “Il Pudm arriverà troppo tardi per la stagione estiva. Nel frattempo, il regolamento è l’unico strumento che può garantire ordine, equità e rispetto delle regole”.

Salva