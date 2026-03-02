  • 2 Marzo 2026 -
  • 2 Marzo 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Inaugurato il Posto di Polizia presso il Pronto Soccorso del “Giovanni Paolo II”

Ragusa, 02 marzo 2026 – Il Questore di Ragusa Salvatore Fazzino ha ufficialmente ricevuto in consegna, dal Direttore Generale dell’A.S.P. 7 di Ragusa, Giuseppe Drago, i locali destinati al Posto di Polizia, situati all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Giovanni Paolo II”.
La cerimonia d’inaugurazione del nuovo Ufficio della Polizia di Stato si è svolta alla presenza del Prefetto di Ragusa e di massime Autorità civili e militari.
Nel corso della cerimonia sono intervenuti il Direttore dell’A.S.P. ed il Questore di Ragusa; al termine degli interventi il Vescovo ha impartito la benedizione dei locali.
L’iniziativa s’inserisce nel solco delle direttive volte a incrementare la sicurezza del personale sanitario, a seguito dei numerosi episodi di aggressione registrati sul territorio nazionale.
Il Posto di Polizia rappresenta un importante passo avanti nell’azione di prevenzione e repressione dei reati, a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro che offrono servizi essenziali ai cittadini.

