Volley. L’Asd Giarratana maschile va a Messina. Rinviato il match al femminile contro Bronte

Giarratana, 27 febbraio 2026 – Il Giarratana Volley maschile si avvicina alla partita di domani con la consapevolezza di chi ha saputo rialzare la testa nel momento giusto. La vittoria casalinga dello scorso weekend, arrivata contro il fanalino di coda, ha restituito fiducia all’ambiente rossoblù e ha confermato la solidità di un gruppo che, giornata dopo giornata, sta dimostrando di poter competere con continuità nella parte alta della classifica. Il lavoro settimanale ha riportato entusiasmo e ordine, elementi che coach Gianluca Giacchi considera imprescindibili per affrontare una trasferta che si preannuncia tutt’altro che semplice.

L’allenatore, pur soddisfatto della prestazione offerta nell’ultimo turno, invita tutti a mantenere equilibrio e concentrazione. «La squadra ha interpretato bene la gara, con lucidità nei momenti chiave e una buona gestione del ritmo», afferma Giacchi. «Ma non possiamo permetterci cali di attenzione: la sfida di domani sul campo del Team Volley Messina sarà completamente diversa, contro un avversario che in casa sa essere molto aggressivo. Dobbiamo entrare in campo con la stessa determinazione, con la voglia di imporre il nostro gioco e con la maturità che stiamo costruendo settimana dopo settimana». Il tecnico insiste sulla necessità di dare continuità ai risultati, convinto che sia questo il passo decisivo per consolidare l’identità della squadra.

Sul fronte femminile, resta invece da definire la data della prossima gara interna. Il calendario prevedeva la trasferta dell’1 marzo a Bronte, ma l’impianto etneo non sarà disponibile a causa di un’altra manifestazione già programmata. La società brontese ha comunicato l’impossibilità di ospitare l’incontro, che verrà quindi rinviato a un giorno della prossima settimana. La nuova data sarà ufficializzata non appena la federazione avrà completato la riprogrammazione. A fare il punto sulla situazione è il presidente Salvatore Pagano, che guarda con soddisfazione al momento della società ma invita a non perdere di vista la realtà del campionato. «Il gruppo maschile sta dimostrando carattere e grande senso di responsabilità», commenta. «La vittoria di sabato scorso ha dato morale, ma sappiamo che ogni partita nasconde insidie e che nulla è scontato. Sono certo che i ragazzi affronteranno la prossima sfida con la giusta mentalità». Sul rinvio della gara femminile, Pagano mantiene un atteggiamento collaborativo: «Dispiace per il cambio di programma, ma comprendiamo le esigenze della società ospitante. L’importante è garantire alle nostre atlete le condizioni migliori per scendere in campo. Comunicheremo presto la nuova data e ci aspettiamo, come sempre, il sostegno del nostro pubblico».

Salva