Via Irlanda a Ragusa, incidenti in serie. Firrincieli chiede interventi

Ragusa, 27 febbraio 2026 – Il consigliere comunale Sergio Firrincieli torna a richiamare con forza l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Ragusa sulla pericolosità di via Irlanda, nel tratto compreso tra via Colleoni e via Falcone, presentando una mozione urgente che chiede interventi immediati di messa in sicurezza. La richiesta arriva all’indomani dell’ennesimo incidente: proprio ieri sera, infatti, si è verificato un nuovo sinistro, per fortuna senza gravi conseguenze, che conferma quanto quel tratto stradale rappresenti ormai un rischio costante per residenti, automobilisti e pedoni. Anzi, la media già registrata tende a peggiorare se è vero, come è vero, che questo verificatosi è il secondo incidente dall’inizio dell’anno.

Intanto i dati ufficiali del corpo di Polizia locale, ottenuti tramite accesso agli atti, parlano chiaro: nel solo 2025 si sono registrati sei incidenti con sei feriti, una media impressionante di un sinistro ogni due mesi. E i primi mesi del nuovo anno, come evidenziato, non hanno mostrato alcun miglioramento, con ulteriori episodi che continuano a ripetersi con preoccupante regolarità. La documentazione fotografica allegata agli atti restituisce un quadro inequivocabile della criticità della zona.

A rafforzare la richiesta di intervento c’è anche la raccolta firme dei residenti, che da tempo segnalano l’eccessiva velocità dei veicoli e la mancanza di adeguate misure di moderazione del traffico. Una mobilitazione spontanea che testimonia quanto il problema sia avvertito dalla comunità locale. Firrincieli chiede che l’Amministrazione comunale proceda senza ulteriori ritardi all’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, dossi artificiali o qualsiasi altra soluzione tecnica in grado di ridurre la velocità e prevenire nuovi incidenti. “Non possiamo aspettare che accada qualcosa di più grave – sottolinea –. I cittadini hanno diritto a muoversi in sicurezza e i numeri dimostrano che quel tratto di strada necessita di interventi immediati”.

