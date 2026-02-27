  • 27 Febbraio 2026 -
santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce Calcio pronto ad affrontare la trasferta contro la Sommatinese

Tempo di lettura: 2 minuti

La ventesima giornata del campionato di Promozione, girone D, propone al Santa Croce Calcio la trasferta di Sommatino, dove affronterà la Sommatinese calcio.
I nisseni si trovano attualmente a metà classifica, ma ancora non sono matematicamente fuori dai giochi che potrebbero portarli a raggiungere in extremis i play off.
I granata allenati da mister Mauro Micciche, in casa sono temibili e conoscono alla perfezione il loro terreno di gioco in terra battuta che potrebbe creare qualche fastidio al Santa Croce.
Mister Campanaro, dal canto suo, come ogni domenica, ha preparato la gara con le stesse modalità di quelle passate.
La squadra in settimana si è allenata bene ed è pronta a presentarsi a Sommatino per fare la propria partita.
I biancazzurri ritroveranno la coppia d’attacco Yahya Dramé/Basile che hanno scontato il turno di squalifica, mentre saranno assenti Alma e Javadov, il primo per squalifica e il secondo per infortunio.
La gara si giocherà domenica pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio comunale P. Tricoli di Sommatino.
A dirigere l’incontro sarà il signor Angelo Varchi della sezione arbitrale di Palermo che sarà collaborato dai signori Francesco Ponzo di Marsala e Pietro Carlo Pollaci di Palermo.

