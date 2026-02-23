  • 23 Febbraio 2026 -
Attualità | Ragusa

Olio Dop Monti Iblei. Arezzo riconfermato alla Presidenza

Ragusa, 23 febbraio 2026 – Il consorzio di tutela dell’olio dop Monti iblei ha ufficializzato il nuovo consiglio di amministrazione. Alla presidenza è stato riconfermato Giuseppe Arezzo (quinto mandato consecutivo) e alla vicepresidenza Salvatore Cutrera. Il presidente Arezzo porta con sé una vasta esperienza e un profondo impegno per la promozione e la tutela dell’olio dei Monti iblei.
“Sono onorato di guidare questo consorzio che rappresenta una parte importante del settore olivicolo – ha detto Arezzo – certamente il mio mandato, per i prossimi tre anni, sarà nel segno della continuità. Ringrazio per la fiducia accordatami tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare. Oggi, più che mai, è fondamentale saper rispondere con capacità di innovazione, di programmazione e di dinamismo ai cambiamenti in atto: la sostenibilità ambientale, la promozione dell’olio, i mutamenti climatici, tematiche della massima priorità che saranno al centro della nostra azione”.
I consiglieri del cda del consorzio di tutela dell’olio dop Monti iblei sono Orazio Covato, Vito Di Vita, Sebastiano Giaquinta, Thierry Iemolo, Nicola Inchisciano, Giorgio Rollo, Giuseppe Rosso, Martina Sallemi, Francesco Scollo, Giuseppe Vivera. Tre i componenti nel comitato tecnico: Giuseppe Cicero, Francesco Scollo, Giuseppe Vivera. Revisione contabile Emanuela Liuzzo Lasagna. Sei i rappresentanti di zona: Enzo Carpino (sottozona Val D’Anapo), Giosuè Catania (sottozona Calatino), Raffaele Sallemi (sottozona Valle dell’Irminio), Vito Divita (sottozona Gulfi), Giovanni Galioto (sottozona Monte Lauro), Giovanni La Via (sottozona Trigona pancali).

