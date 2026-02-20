L’arte come riscatto: gli studenti dell’Archimede di Modica a lezione di resilienza con “Artemisia la pittora”

Modica, 20 Febbraio 2026 – Il Teatro Garibaldi di Modica si è trasformato ieri in un’aula magica e potente per le classi del triennio dell’I.I.S. “Archimede”. Al centro della scena non solo una recita, ma una lezione di vita: la vicenda umana e artistica di Artemisia Gentileschi, portata sul palco dall’attrice Giulia Guastella con il monologo “Artemisia la pittora”.

L’evento, frutto della consolidata sinergia tra la scuola e la Fondazione Teatro Garibaldi, ha saputo squarciare il velo del tempo. Giulia Guastella ha restituito una Artemisia vibrante, capace di parlare direttamente alla Generazione Z.

Attraverso una recitazione intensa, l’attrice ha intrecciato i fili di una biografia complessa: dal dolore dello stupro subito all’umiliazione di un processo pubblico che cercava di trasformare la vittima in imputata. Eppure, ciò che è emerso con più forza non è stata la vittimizzazione, ma la fame di libertà di una donna che fu la prima a essere ammessa all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.

Il momento più significativo della mattinata si è consumato a sipario chiuso. Il silenzio quasi religioso che ha accompagnato la rappresentazione si è sciolto in un dibattito vivace e appassionato.

Gli studenti dell’Archimede hanno dimostrato una maturità non comune, incalzando la protagonista con domande che hanno toccato: il parallelismo tra la violenza di genere del XVII secolo e le cronache odierne, come dare voce e corpo a un’icona storica senza scivolare nel didascalico; il ruolo del teatro come strumento di denuncia e consapevolezza.

Iniziative come questa confermano quanto sia vitale il legame tra l’istituto scolastico e le istituzioni culturali della città. Trasformare il teatro in uno spazio di apprendimento attivo permette ai ragazzi di vivere la cultura non come un nozionismo passivo, ma come un’esperienza formativa condivisa.

L’I.I.S. “Archimede” e la Fondazione Teatro Garibaldi dimostrano che, quando la scuola “esce” dalle proprie mura per incontrare l’arte, i risultati sono cittadini più consapevoli e critici.

