Agriturismo “a scrocco” della rete elettrica: arrestata una 54enne a Modica

MODICA, 19 Novembre 2026 – Un prelievo irregolare di energia elettrica di proporzioni industriali, capace di alimentare un’intera azienda agrituristica senza che i contatori registrassero il reale consumo. La Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna di 54 anni, titolare di una struttura ricettiva nel territorio modicano, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

L’operazione è scattata a seguito di un controllo di routine effettuato dai tecnici di E-Distribuzione. Insospettiti da anomalie nei flussi di corrente, gli addetti della società elettrica hanno effettuato un sopralluogo mirato, scoprendo che l’azienda risultava collegata abusivamente alla rete pubblica.

Secondo una prima stima, il valore dell’energia sottratta nel tempo ammonterebbe a circa 70.000 euro, una cifra che suggerisce come il sistema fraudolento fosse attivo da lungo periodo.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, intervenuti sul posto, hanno accertato le modalità della truffa: il contatore era stato bypassato per impedire la lettura dei consumi; i conduttori della rete elettrica erano stati danneggiati e privati della guaina protettiva per permettere il collegamento diretto dei cavi privati dell’azienda alla linea di alimentazione generale.

Oltre al danno economico, gli inquirenti hanno sottolineato la pericolosità dell’intervento, effettuato senza alcuna misura di sicurezza, con il rischio di cortocircuiti o incendi.

Per la titolare dell’agriturismo sono scattate le manette in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

La posizione del compagno della donna è anch’essa al vaglio della Procura della Repubblica di Ragusa: l’uomo, che si trovava all’estero al momento del blitz, è stato denunciato in stato di libertà.

Salva