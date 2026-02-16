Rosolini, violenza e fiamme: gravissimo il meccanico aggredito, bruciate le auto dell’aggressore

ROSOLINI, 16 Febbraio 2026– Una scia di violenza che non sembra arrestarsi scuote la comunità di Rosolini. Dopo la brutale aggressione ai danni di un noto meccanico locale, la notte scorsa un incendio ha completamente distrutto due Range Rover parcheggiate nell’area Pip lungo la strada Rosolini–Pachino. Le vetture appartengono al 31enne già in arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Il rogo è divampato improvvisamente all’interno dell’area industriale, riducendo a carcasse di metallo le due auto di lusso. I Carabinieri, che conducono le indagini sull’episodio, non escludono alcuna pista. Il sospetto principale è che l’incendio possa essere una risposta diretta alla violenza consumata due giorni fa, una sorta di ritorsione legata ai fatti di sangue che hanno sconvolto la città. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali sulla matrice dolosa, sebbene il tempismo appaia tutt’altro che casuale.

Il proprietario delle auto, un 31enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, si trova attualmente in custodia. È accusato di aver pestato selvaggiamente un meccanico di 57 anni all’interno della sua officina.

L’aggressione è stata di una ferocia inaudita. il 31enne era già balzato agli onori delle cronache per episodi simili, tra cui un attacco con una motosega e danneggiamenti in una sala scommesse.

Il quadro clinico del meccanico resta critico. Dopo un primo ricovero d’urgenza all’ospedale “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica, l’uomo è stato trasferito in elisoccorso al San Marco di Catania.

I medici hanno riscontrato lesioni gravissime: una vasta emorragia cerebrale e un trauma profondo al massiccio facciale. La vittima si trova in terapia intensiva con prognosi riservata.

La città di Rosolini è sotto shock per quanto accaduto a un lavoratore stimato da tutti. Il sindaco Giovanni Spadola ha espresso il proprio ringraziamento alla Squadra Mobile di Ragusa e al Commissariato di Modica per la rapidità delle indagini, ribadendo la ferma condanna della comunità verso ogni forma di brutalità: “Dobbiamo respingere con forza questa violenza”.

Le indagini proseguono ora su due fronti paralleli: il consolidamento delle prove per il tentato omicidio e l’accertamento della natura del rogo che ha incenerito le Range Rover del presunto colpevole.

