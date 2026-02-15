  • 15 Febbraio 2026 -
  15 Febbraio 2026
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, discarica abusiva in una cava: denunciato un 56enne

Scoperte carcasse di veicoli, oli esausti e rifiuti sanitari su un'area di 4.000 metri quadrati. Rischio di infiltrazioni nella falda acquifera 
MODICA, 15 Febbraio 2026 – Un’area di oltre 4.000 metri quadrati, un tempo cava di pietra calcarea, trasformata in un deposito illegale di rifiuti pericolosi. È quanto scoperto dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, che hanno denunciato in stato di libertà un 56enne modicano alla Procura della Repubblica di Ragusa.

La discarica era stata abilmente occultata dalla fitta vegetazione circostante, rendendo difficile l’individuazione dall’esterno. Una volta fatto accesso all’area, i poliziotti si sono trovati di fronte a uno scenario di grave degrado ambientale:  resti di auto, moto e camion abbandonati, fusti contenenti olio esausto e materiale sanitario e  grandi quantità di plastica in avanzato stato di decomposizione.

Data la gravità del ritrovamento, l’operazione ha visto il coinvolgimento di una vera e propria task force composta da Vigili del Fuoco, ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente),  Polizia Provinciale e Personale del Comune di Modica.

Il timore principale riguarda la fragilità del terreno calcareo. Le verifiche tecniche hanno evidenziato un concreto rischio di infiltrazioni nella falda acquifera. Per questo motivo, sono stati effettuati prelievi di campioni di terreno e materiali per determinare l’esatta entità della contaminazione e la presenza di sostanze altamente pericolose.

Il 56enne, proprietario dell’area e identificato come responsabile della gestione del sito, deve ora rispondere dei reati di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi

Oltre alla denuncia, all’uomo è stato intimato l’immediato ripristino dei luoghi attraverso un massiccio intervento di bonifica a proprie spese.

© Riproduzione riservata
591687

