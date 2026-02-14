Nel Borgo Monterosso un Carnevale con il cuore e tanta allegria

Monterosso Almo, 14 Febbraio 2026 – Presso i locali dell’Oratorio di “Don Pino Puglisi” oggi pomeriggio con inizio alle 16 si è svolto una simpatica manifestazione carnevalesca . Più di novanta i bambini presenti, accompagnati dai loro genitori, tutti vestiti rigorosamente in maschera che hanno partecipato alla sfilata delle mascherine con la particolare presenza di Mariuccia Cannata “ Pipitonella ” la quale ha animato in maniera magistrale la manifestazione. Premi e Regali per tutti i bambini partecipanti . Un pomeriggio all’insegna della musica e balli, tanto divertimento ed allegria per grandi e piccini . La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Monterosso Almo in collaborazione con l’Associazione Artea e il Centro Diurno per Anziani. Presenti l’assessore comunale al turismo Paolo Amato e l’imitatore Andrea Barone. Questa sera con inizio alle 21, sempre nei locali dell’Oratorio, si svolgerà una serata danzante e balli di gruppo con Carmelo Cultrera e il dj Maurizio Lessi. Ingresso libero. Il carnevale monterossano è un Carnevale che unisce, emoziona e fa battere il cuore .

Nelle foto alcuni momenti di oggi pomeriggio della sfilata delle mascherine.

