  • 12 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, inseguimento da film in centro: arrestato un 18enne con armi e droga

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 12 Febbraio 2026 – Un normale controllo del territorio si è trasformato in un’operazione ad alto rischio nelle strade di Ragusa. La Squadra Volante della Questura ha tratto in arresto un giovane catanese di 18 anni, accusato di detenzione di arma clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto durante i consueti servizi di pattugliamento. Gli agenti hanno notato un’auto sospetta il cui conducente, alla vista della Volante, ha reagito in modo repentino: anziché accostare, ha premuto l’acceleratore nel tentativo di eludere il controllo. Ne è scaturito un inseguimento pericoloso per le vie cittadine, durante il quale il giovane ha messo a rischio l’incolumità dei passanti e degli altri automobilisti con manovre azzardate.

Dopo pochi chilometri, i poliziotti sono riusciti a sbarrare la strada al veicolo e a immobilizzare il guidatore. La ragione di tanta fretta è apparsa chiara durante la perquisizione: all‘interno dell’abitacolo è stata rinvenuta una pistola a salve, meticolosamente modificata per essere offensiva e pronta a fare fuoco, completa di munizioni. Gli agenti hanno sequestrato circa 100 grammi tra hashish e cocaina, quantitativo che suggerisce un’attività di spaccio ben avviata.

Il 18enne, dopo le procedure di rito presso gli uffici della Questura, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa. Il giovane resta ora a disposizione della Procura della Repubblica, mentre continuano le indagini per accertare la provenienza dell’arma e la destinazione della droga.

© Riproduzione riservata
591422

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube