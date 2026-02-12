Ragusa, inseguimento da film in centro: arrestato un 18enne con armi e droga

RAGUSA, 12 Febbraio 2026 – Un normale controllo del territorio si è trasformato in un’operazione ad alto rischio nelle strade di Ragusa. La Squadra Volante della Questura ha tratto in arresto un giovane catanese di 18 anni, accusato di detenzione di arma clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto durante i consueti servizi di pattugliamento. Gli agenti hanno notato un’auto sospetta il cui conducente, alla vista della Volante, ha reagito in modo repentino: anziché accostare, ha premuto l’acceleratore nel tentativo di eludere il controllo. Ne è scaturito un inseguimento pericoloso per le vie cittadine, durante il quale il giovane ha messo a rischio l’incolumità dei passanti e degli altri automobilisti con manovre azzardate.

Dopo pochi chilometri, i poliziotti sono riusciti a sbarrare la strada al veicolo e a immobilizzare il guidatore. La ragione di tanta fretta è apparsa chiara durante la perquisizione: all‘interno dell’abitacolo è stata rinvenuta una pistola a salve, meticolosamente modificata per essere offensiva e pronta a fare fuoco, completa di munizioni. Gli agenti hanno sequestrato circa 100 grammi tra hashish e cocaina, quantitativo che suggerisce un’attività di spaccio ben avviata.

Il 18enne, dopo le procedure di rito presso gli uffici della Questura, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa. Il giovane resta ora a disposizione della Procura della Repubblica, mentre continuano le indagini per accertare la provenienza dell’arma e la destinazione della droga.

