Record di iscritti, oltre 400, per Hack Your Talent 2026, a Ragusa dal 27 febbraio al primo marzo

RAGUSA, 12 Febbraio 2026 – – Record di iscritti, oltre 400, per la quinta edizione di Hack Your Talent, la maratona di idee che mette al centro creatività, collaborazione e innovazione e che negli anni è diventata un punto di riferimento per le studentesse e gli studenti delle classi IV e V degli istituti superiori della provincia di Ragusa. Mancano ormai pochi giorni alla quinta edizione dell’hackathon promosso da Oasi Digitale, in programma 27, 28 febbraio e 1° marzo 2026, che si arricchisce quest’anno di una importante novità: il Camp Your Talent, un vero e proprio percorso formativo sull’Intelligenza Artificiale, previsto nella mattinata del 27 febbraio, pensato per offrire ai partecipanti competenze ancora più solide e attuali. Un vero plus per i giovani, che avranno l’opportunità di approfondire uno dei temi più centrali e strategici dopo essere stati selezionati tramite un test di ammissione che qualificherà 120 partecipanti.

“Idee in connessione” è il concept che accompagna questa nuova edizione: un invito a condividere visioni e intuizioni per trasformarle in progetti concreti lungo tre ambiti: persone, città e ambiente.

Hack Your Talent va oltre la semplice competizione divenendo un’esperienza immersiva di tre giorni in cui i partecipanti lavorano in team, si confrontano con gli esperti e sperimentano un modo nuovo di apprendere, basato sulla collaborazione e sul problem solving.

L’evento, rivolto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle quarte e quinte superiori della provincia iblea, non prevede specifiche competenze tecniche: ciò che conta è la voglia di mettersi in gioco, proporre un’idea che possa realizzarsi e contribuire in modo attivo alla costruzione del futuro. Durante l’hackathon, i team saranno affiancati dai mentor di Oasi Digitale, la rete d’impresa che riunisce realtà del mondo informatico, tecnologico, della comunicazione, dell’agroalimentare e dei servizi, impegnate da anni nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio anche attraverso questo progetto che nelle scorse settimane ha visto il tour informativo all’interno delle scuole. Incontri diretti con gli studenti per raccontare l’esperienza, condividere testimonianze e accendere nuove connessioni. Un’occasione per avvicinare i ragazzi al mondo dell’innovazione e renderli protagonisti attivi di un percorso che unisce scuola, imprese e istituzioni. Anche per questa quinta edizione sono previste due giornate dedicate ai più piccoli con HYT Kids (25 febbraio) rivolto alle classi delle scuole primarie e HYT Junior (26 febbraio) per le scuole secondarie di primo grado. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.hackyourtalent.it e sui canali social ufficiali. Oasi Digitale raggruppa alcune delle più importanti aziende locali, quasi tutte componenti del polo informatico ragusano: Ricca It, eVision, Banca Agricola Popolare di Sicilia, Argo Software, Lbg Sicilia, Elettrosystem, Intrapresa, Mosaicoelearning, Nova Quadri, Formability, Visual Software, MediaLive e Datamatic. Ci sono anche i patrocini gratuiti del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa mentre gli sponsor tecnici sono Coop Radenza, Bibite Polara, Sygla, Istituto Ferraris di Ragusa, Istituto Principi Grimaldi di Modica, Latte Sole, Aia Servizi, Delicatessen, Panificio Scrofani, Libreria Flaccavento. Per molti partecipanti Hack Your Talent, che anche quest’anno si svolgerà presso la sede di Ricca It (ex Villa Dipasquale), rappresenta un primo passo verso il mondo universitario e professionale, un luogo in cui far emergere competenze, passioni e visioni. Un ecosistema virtuoso che continua a crescere e a rinnovarsi, mantenendo forte il legame con il territorio e con le sue energie migliori.

