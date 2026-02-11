Il Modica Calcio scende in campo per Niscemi: solidarietà e sport nella 22ª giornata

MODICA, 11 febbraio 2026 – In un momento in cui la città riflette sul valore della memoria e del decoro (come sottolineato dalle recenti iniziative per il Cimitero Monumentale), il Modica Calcio dimostra che la solidarietà dei modicani si esprime anche e soprattutto attraverso lo sport.

Domenica 15 febbraio, in occasione della 22ª giornata di campionato, lo stadio non sarà solo teatro di una sfida agonistica, ma diventerà il fulcro di una grande raccolta fondi. La società ha infatti annunciato che metà dell’incasso della gara sarà devoluto alla popolazione di Niscemi, duramente colpita dal tragico evento che ha scosso il territorio nei giorni scorsi.

La dirigenza del Modica Calcio ha lanciato un appello accorato che supera i confini della fede calcistica: “L’invito è rivolto non solo ai tifosi, ma a tutta la cittadinanza: partecipare significa trasformare la presenza allo stadio in un gesto di supporto reale.”

L’obiettivo è riempire gli spalti per massimizzare il contributo da inviare alla comunità niscemese. La società sottolinea come, in momenti di emergenza, il calcio debba farsi veicolo di valori positivi e sostegno concreto.

Questa iniziativa si inserisce in un clima cittadino di forte partecipazione. È la testimonianza di una Modica che non dimentica chi soffre, sia che si tratti di onorare il passato, sia di sostenere il presente.

L’appuntamento è, quindi, per domenica allo stadio: un gol per Niscemi, un gesto per la vita.

