Attualità | Modica | News in primo piano

Iblea Acque, Moncada: «Quelle file sono un esempio di civiltà, ma le istituzioni non ne approfittino»

MODICA, 11 Febbraio 2026 – Non è solo una questione di bollette, scadenze o burocrazia. Le lunghe attese davanti agli sportelli di Iblea Acque aprono una riflessione molto più profonda che tocca l’anima sociale di Modica e del suo comprensorio. Su questo tema interviene Giorgio Moncada, Presidente di ConfCommercio Modica, con un’analisi che sposta il focus dal semplice disservizio tecnico al valore umano dei cittadini.

Per Moncada, quelle file composte non sono un segno di sconfitta, ma una testimonianza di orgoglio civico.

«Le file a Iblea Acque non raccontano solo un disservizio. Raccontano la serietà della nostra gente – afferma con decisione il Presidente -. Siamo davanti a cittadini civili, onesti contribuenti e persone pazienti. Tutto questo rappresenta un immenso capitale sociale, che non va assolutamente confuso con la rassegnazione».

Il cuore della riflessione di Moncada è un monito severo rivolto a chi gestisce la cosa pubblica. La compostezza dei modicani, infatti, non deve essere interpretata come un silenzio-assenso verso l’inefficienza. La pazienza ha un limite e, soprattutto, non può diventare una giustificazione per le mancanze organizzative. Secondo Moncada garantire un servizio dignitoso — basato su una comunicazione chiara, una presenza costante e un’organizzazione efficace — non sarebbe un’impresa impossibile, ma un atto dovuto di rispetto verso la comunità.

L’analisi si chiude con una chiamata diretta alla responsabilità politica. Se è vero che i cittadini stanno facendo la loro parte con onestà e sacrificio, ora il peso del dovere ricade interamente sulle spalle della politica locale.

«Ora tocca alle istituzioni», conclude Moncada. «E, prima ancora, tocca ai Sindaci. Sono loro i primi garanti dei diritti dei cittadini ed è a loro che chiediamo di intervenire affinché il servizio sia finalmente in linea con la dignità di questa città».

