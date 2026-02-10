L’Istituto Archimede di Modica al Parlamento Europeo: protagonisti a Strasburgo con Euroscola

Strasburgo, 10 febbraio 2026 – L’Istituto Archimede di Modica si riconferma punto di riferimento per l’educazione europea e la formazione internazionale dei giovani siciliani. Dopo il successo dei programmi Erasmus, che hanno portato decine di studenti a formarsi in tutta Europa, l’Istituto celebra un nuovo, straordinario traguardo: la partecipazione al prestigioso programma Euroscola.
Il 6 febbraio 2026 una delegazione di tredici studenti, appartenenti agli indirizzi SIA e RIM, ha varcato le porte del Parlamento Europeo di Strasburgo, sedendo negli stessi scranni dove si decide il futuro del continente. Protagonisti di una giornata memorabile dedicata al tema “Towards a strong social europe: The EU’s ambition to end poverty and social exclusion”, i giovani hanno rappresentato con orgoglio la propria scuola e il proprio territorio in uno dei consessi istituzionali più importanti del mondo.
Un’esperienza senza precedenti nell’ambito delle attività extracurricolari promosse dall’Istituto Archimede: un percorso che ha messo gli studenti al centro, chiamati ad affermare le proprie competenze, il proprio pensiero critico e la propria visione del futuro in un contesto di altissimo profilo istituzionale. Un’occasione che incarna pienamente il principio di un’Europa che nasce dal basso, dai propri giovani cittadini, per affrontare insieme le sfide complesse del nostro tempo sulla scena globale.
L’esperienza ha rappresentato per gli studenti una duplice, stimolante sfida: confrontarsi con tematiche complesse e attuali veicolate interamente in lingua inglese, e sapersi muovere con
sicurezza e competenza in mezzo ad altre centinaia di giovani provenienti da tutta Europa.
La mattinata del 6 febbraio ha visto un momento di dialogo diretto con due figure di spicco delle istituzioni europee: Fabienne Keller, Questore del Parlamento Europeo, e Danai Papadopoulou,
Segretaria del Comitato per l’Occupazione e gli Affari Sociali. Gli studenti hanno colto l’opportunità per formulare domande pertinenti e approfondite, ricevendo risposte che hanno
delineato lo stato dell’arte dell’Unione Europea su questioni cruciali come la lotta alla povertà, l’inclusione sociale e le politiche del lavoro.
Nel pomeriggio, l’esperienza si è fatta ancora più coinvolgente: gli studenti sono stati chiamati a simulare un autentico processo legislativo comunitario, assumendo posizioni argomentate –
favorevoli, contrarie o neutre – e partecipando all’adozione di una delibera, proprio come farebbero i parlamentari europei.
Questo evento consolida definitivamente il posizionamento dell’Istituto Archimede come istituzione scolastica all’avanguardia nella promozione di una didattica innovativa, internazionale e profondamente radicata nei valori e negli scenari europei. Una scuola che non si limita a preparare i giovani al mondo del lavoro, ma li forma come cittadini europei consapevoli, competenti e pronti a contribuire attivamente alla costruzione del loro futuro.
Strasburgo 2026 resterà a lungo nella memoria e nel cuore degli studenti dell’Istituto Archimede come il giorno in cui hanno toccato con mano cosa significhi essere Europa.
5 commenti su “L’Istituto Archimede di Modica al Parlamento Europeo: protagonisti a Strasburgo con Euroscola”
Toccheranno con mano cosa vuol dire europa appena inizieranno a camparsi da soli…
Adoro invec come si enfatizza il concetto di sorti del continente, parlamento europeo, addirittura ‘più importante del mondo’, come se fosse una nazione e l’Italia ormai (come in realtà è, ma allora perché si vota…), non avesse più sovranità ed autonomia.
L’europa dei regni cattolici era potente, unita, coesa ed invincibile. Questo non è nemmeno un circo, e un grand guignol.
Non è che si sta un tantino esagerando, vista la rotta di collisione e la fogna in cui nuotiamo? Oppure l’enfasi e propedeutica al mantenimento del consenso ormai sprofondato?
Commentatori europapalei, dite la vostra!
@Paolo piangi sempre ma mai una volta che prendi l’iniziativa, ora che partono i ragazzi puoi andare con loro e far sentire la tua voce al parlamento ma capisco che non hai gli attributi.
Ho la bottiglia pronta fra OMS, nato ed EU al capolinea. Non dovessi festeggiare, vado avanti comunque per la mia strada. Che devo andare a discutere, fra l’altro in inglese, che nessuna delle nazioni aderenti ha come lingua ufficiale. Pianga lei, invece, le fa bene, è liberatorio, soprattutto quando non ci si raccapezza più per una sequela di eventi così ravvicinati mai vista nella storia, capendo di aver creduto al nulla. Chissà come ci si sente a dover unire i tasselli.
L’Italia
Sta ricevendo un’aiuto enorme dall’Europa
L’abbiamo chiamato PNNR
200MILIARDI DI EURO
Tra prestito e fondo perduto.
Io credo che; è una grande dimostrazione di aiuto tra stati .
Noi ne siamo i maggiori beneficiari .
Credo che dobbiamo ringraziare la nostra Europa.
È un bene che gli stati europei si siano uniti nell’Europa.
Insieme siamo forti .
Insieme possiamo difenderci ,
Da Putin
Dall’America
Dalla Cina
A livello commerciale, ma anche militare .
Benigni ha fatto uno spot sulla Europa che condivido in pieno , consiglio di vederlo .
Poi se 600milioni di persone voglio 600milioni di cose diverse dall’Europa, chiaramente resteranno deluse .
Noi siamo un po europei, i nostri figli sono quasi europei, i nostri nipotini saranno EUROPEI
saranno fieri di esserlo , perché siamo europei da SEMPRE , come continente , come popoli !!
Tutto il resto conta poco .
Amo Modica, l’Italia è contributore netto. Praticamente diamo soldi, e loro ce li ridanno con gli interessi ed a determinate condizioni.
E, fra parentesi, 25 miliardi di euro spesi per dei carri armati, non ricordo quanti ma non importa. Carri armati che, come ben sappiamo e vediamo dai suoi amici in Ucraina, non servono e non serviranno a nulla.
Cosa potevamo farci con 25 miliardi? Sanità? Scuole? Pensioni? Aiuti per incentivare la natalità ed abolire l’aborto?