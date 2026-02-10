L’Istituto Archimede di Modica al Parlamento Europeo: protagonisti a Strasburgo con Euroscola

Strasburgo, 10 febbraio 2026 – L’Istituto Archimede di Modica si riconferma punto di riferimento per l’educazione europea e la formazione internazionale dei giovani siciliani. Dopo il successo dei programmi Erasmus, che hanno portato decine di studenti a formarsi in tutta Europa, l’Istituto celebra un nuovo, straordinario traguardo: la partecipazione al prestigioso programma Euroscola.

Il 6 febbraio 2026 una delegazione di tredici studenti, appartenenti agli indirizzi SIA e RIM, ha varcato le porte del Parlamento Europeo di Strasburgo, sedendo negli stessi scranni dove si decide il futuro del continente. Protagonisti di una giornata memorabile dedicata al tema “Towards a strong social europe: The EU’s ambition to end poverty and social exclusion”, i giovani hanno rappresentato con orgoglio la propria scuola e il proprio territorio in uno dei consessi istituzionali più importanti del mondo.

Un’esperienza senza precedenti nell’ambito delle attività extracurricolari promosse dall’Istituto Archimede: un percorso che ha messo gli studenti al centro, chiamati ad affermare le proprie competenze, il proprio pensiero critico e la propria visione del futuro in un contesto di altissimo profilo istituzionale. Un’occasione che incarna pienamente il principio di un’Europa che nasce dal basso, dai propri giovani cittadini, per affrontare insieme le sfide complesse del nostro tempo sulla scena globale.

L’esperienza ha rappresentato per gli studenti una duplice, stimolante sfida: confrontarsi con tematiche complesse e attuali veicolate interamente in lingua inglese, e sapersi muovere con

sicurezza e competenza in mezzo ad altre centinaia di giovani provenienti da tutta Europa.

La mattinata del 6 febbraio ha visto un momento di dialogo diretto con due figure di spicco delle istituzioni europee: Fabienne Keller, Questore del Parlamento Europeo, e Danai Papadopoulou,

Segretaria del Comitato per l’Occupazione e gli Affari Sociali. Gli studenti hanno colto l’opportunità per formulare domande pertinenti e approfondite, ricevendo risposte che hanno

delineato lo stato dell’arte dell’Unione Europea su questioni cruciali come la lotta alla povertà, l’inclusione sociale e le politiche del lavoro.

Nel pomeriggio, l’esperienza si è fatta ancora più coinvolgente: gli studenti sono stati chiamati a simulare un autentico processo legislativo comunitario, assumendo posizioni argomentate –

favorevoli, contrarie o neutre – e partecipando all’adozione di una delibera, proprio come farebbero i parlamentari europei.

Questo evento consolida definitivamente il posizionamento dell’Istituto Archimede come istituzione scolastica all’avanguardia nella promozione di una didattica innovativa, internazionale e profondamente radicata nei valori e negli scenari europei. Una scuola che non si limita a preparare i giovani al mondo del lavoro, ma li forma come cittadini europei consapevoli, competenti e pronti a contribuire attivamente alla costruzione del loro futuro.

Strasburgo 2026 resterà a lungo nella memoria e nel cuore degli studenti dell’Istituto Archimede come il giorno in cui hanno toccato con mano cosa significhi essere Europa.

