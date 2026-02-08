Sanità, Gaetano Cabibbo alla guida del Dipartimento di Medicina dell’ASP di Ragusa

Ragusa, 08 febbraio 2026 – Un nuovo tassello fondamentale si aggiunge all’assetto organizzativo dell’ASP 7 di Ragusa. Con la deliberazione n. 264 del 6 febbraio 2026, il Dott. Gaetano Cabibbo è stato ufficialmente nominato Direttore del Dipartimento di Medicina. Il Dipartimento rappresenta un pilastro della sanità iblea, coordinando strutture di vitale importanza distribuite sul territorio. Sotto la nuova direzione del dipartimento ricadranno, infatti, le Unità Operative Complesse (UOC) di Medicina Interna, Malattie Infettive e Nefrologia, oltre alle Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD) di Gastroenterologia, Malattie Infettive e Diabetologia, e le Unità Operative Semplici (UOS) di Pneumologia e Reumatologia. Un modello di umanità e competenza, oltre ai titoli e ai ruoli accademici. A parlare per il Dott. Cabibbo è la realtà del reparto di Medicina dell’Ospedale “Maggiore” di Modica, da lui diretto negli ultimi anni. Una realtà che i familiari dei pazienti descrivono spesso come un’eccellenza di “umanità e dedizione”, lontana dagli stereotipi della malasanità. Recentemente, una lettera di ringraziamento dei familiari di una paziente ha sottolineato come il reparto sia percepito come una “famiglia”, lodando non solo la professionalità, ma anche l’affetto e la pazienza di tutti gli operatori. La scelta del Dott. Cabibbo non è casuale, un profilo di alto spessore scientifico e gestionale che corona un percorso professionale caratterizzato da una profonda conoscenza della realtà sanitaria locale e da un impegno costante nella ricerca scientifica. Già alla guida dell’UOC di Medicina Interna di Modica dal gennaio 2020 — dopo averne ricoperto i ruoli di referente e facente funzione sin dal 2015 — Cabibbo ha dimostrato doti di leadership particolarmente evidenti anche durante le emergenze gestionali, assumendo dal maggio 2025 la direzione ad interim dell’UOC Malattie Infettive del presidio ospedaliero modicano. Oltre all’attività clinica sul campo, il Dott. Cabibbo è una figura di riferimento nel panorama medico nazionale. Componente del Direttivo Regionale FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e referente per le patologie respiratorie, da alcuni mesi è entrato a far parte dell’Esecutivo Nazionale della Federazione. Ricopre inoltre il prestigioso incarico di segretario della rivista scientifica Italian Journal of Medicine. Specialista in malattie respiratorie, il suo contributo scientifico è richiesto frequentemente nei più importanti congressi regionali e nazionali, dove partecipa in veste di relatore portando l’esperienza maturata in anni di attività specialistica. Questa nomina arriva in un momento cruciale per la sanità territoriale, con la sfida di integrare sempre più le eccellenze specialistiche in un’ottica di rete dipartimentale efficiente. La consolidata esperienza del Dott. Cabibbo rappresenta una garanzia per il miglioramento dei percorsi di cura offerti ai cittadini della provincia di Ragusa.

