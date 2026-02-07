Villa Tedeschi: finalmente una risposta dal Comune di Pozzallo: “Ma ora si passi ai fatti!”

POZZALLO, 07 Febbraio 2026 – Dopo mesi di silenzio e ripetuti solleciti, si muove qualcosa sul fronte Villa Tedeschi. Il Comune di Pozzallo ha finalmente risposto all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Enzo Pisana riguardo alle criticità legate all’acquisizione sanante dell’orto della Villa, un’area da tempo al centro di polemiche per lo stato di degrado e i rischi per l’incolumità pubblica.

Con la nota ufficiale prot. n. 3344 del 6 febbraio 2025, l’Ente ha rotto gli indugi. Nella comunicazione, l’Amministrazione si impegna a monitorare la stipula del rogito e vigilare affinché l’atto notarile per l’acquisizione dell’area avvenga in tempi brevi, fornire indirizzo immediato al settore di competenza per mettere in sicurezza l’area e rimediare allo stato di abbandono.

La nota giunge a seguito di una forte pressione politica esercitata dal circolo locale di Fratelli d’Italia. Oltre all’azione in aula di Pisana, sono stati determinanti i ripetuti solleciti ufficiali del coordinatore cittadino Luca Susino e del vicecoordinatore Antonio Liuzzo.

“Prendiamo atto di questa risposta, seppur tardiva,” commentano dal direttivo di FDI Pozzallo. “Si tratta di un passo importante, ma ora non abbasseremo la guardia. Vigileremo con estrema attenzione affinché alle parole seguano i fatti: i cittadini non possono più attendere davanti a ritardi burocratici che mettono a rischio la sicurezza e il decoro urbano.”

Per il Circolo FDI, la gestione di Villa Tedeschi rappresenta un banco di prova per l’efficienza amministrativa. La tutela dei beni pubblici e la trasparenza nei processi di acquisizione non possono essere considerate opzionali.

“Pozzallo merita serietà e responsabilità,” conclude la nota del partito, ribadendo che la vigilanza continuerà finché il rogito non sarà firmato e l’area non sarà restituita alla cittadinanza in condizioni di totale sicurezza.

