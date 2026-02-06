Ragusa: effettuati controlli straordinari interforze in provincia

Nel mese di gennaio, la Questura di Ragusa, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, con il coordinamento del Prefetto, oltre all’ordinaria attività di controllo del territorio ha organizzato e attuato specifiche straordinarie attività volte al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina.