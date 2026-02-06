  • 6 Febbraio 2026 -
Cronaca | Ragusa

Ragusa: effettuati controlli straordinari interforze in provincia

Nel mese di gennaio, la Questura di Ragusa, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, con il coordinamento del Prefetto, oltre all’ordinaria attività di controllo del territorio ha organizzato e attuato specifiche straordinarie attività volte al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina.
Con l’ausilio di personale tecnico dell’Enel e dei Comuni, venivano sottoposti a controlli gruppi di edifici nei centri storici, per verificarne la corretta destinazione d’uso e l’effettiva presenza degli aventi diritto, la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze ad essi collegati.
L’impiego complessivo di 100 operatori ha permesso di: effettuare 43 posti di controllo,   304 persone identificate,  102 veicoli,  14 infrazioni al Codice della Strada,  9 stranieri espulsi ed accompagnati nei Centri di permanenza per rimpatri,  4 esercizi pubblici controllati.
Inoltre, hanno collaborato ai controlli nei locali pubblici i Vigili del Fuoco, l’ispettorato del lavoro e l’A.S.P. di Ragusa al fine di verificare il possesso delle caratteristiche tecniche e delle autorizzazioni
Anche per il mese di febbraio verranno organizzati analoghi servizi.
© Riproduzione riservata
