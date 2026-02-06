Addio a Pasqualino Guccione: Modica piange lo storico volto dello “Stretto”

MODICA, 06 Febbraio 2026 – Si è spento all’età di 94 anni Pasqualino Guccione, figura iconica che per decenni ha rappresentato, insieme col fratello Vincenzino (conosciuti come “I Vicciuna”), l’anima commerciale e umana del centro storico modicano. Con la sua scomparsa, la città perde non solo un testimone della propria storia, ma un simbolo di quel garbo e di quella dedizione al lavoro che sembrano appartenere a un’epoca d’oro ormai lontana.

La vita di Pasqualino Guccione è stata indissolubilmente legata all’attività gestita insieme al fratello Vincenzo. Situato allo “Stretto”, a pochi passi dalla centralissima via Vittorio Veneto, il loro emporio era molto più di un negozio: era un punto di ritrovo.

Guccione è stato un punto di riferimento per intere generazioni di modicani. Chiunque entrasse nel suo esercizio trovava ompetenza tecnica, frutto della sua formazione da geometra; affabilità innata, che trasformava ogni acquisto in un momento di confronto; disponibilità, dote che lo rendeva amato da clienti e vicini di bottega.

La notizia della sua scomparsa ha sollevato un’ondata di commozione. Sui social e tra le strade del centro, sono molti — soprattutto i più anziani — a ricordare con nostalgia i momenti conviviali trascorsi nei pressi dell’emporio. Quegli incontri spontanei erano lo specchio di una Modica laboriosa, capace di fondere il commercio con una rara nobiltà d’animo.

In questo momento di dolore, i figli e i parenti hanno voluto condividere un pensiero che racchiude l’essenza della sua lunga vita: “Nostro padre non considerava il suo lavoro semplicemente come una professione, ma come un modo per stare tra la gente. Lo Stretto non era solo il luogo del suo emporio, ma la sua seconda casa, dove ogni cliente diventava un amico. Sentire che il suo ricordo vive ancora così forte è per noi il conforto più grande.”

La famiglia Guccione ha espresso un sentito ringraziamento a tutta la cittadinanza per i numerosi attestati di stima e affetto ricevuti, segno tangibile di quanto Pasqualino abbia seminato bene nel corso dei suoi 94 anni. I funerali nel pomeriggio, alle 15, nella Chiesa Madre di San Pietro.

