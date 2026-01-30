  • 30 Gennaio 2026 -
Attualità | Modica

Il modicano Danilo Radenza scala la classifica di “I Love Sicilia”: è tra i leader più influenti dell’isola

MODICA, 30 Gennaio 2026  Un’ascesa inarrestabile quella di Danilo Radenza, Amministratore Delegato di Coop Gruppo Radenza, che per il terzo anno consecutivo si conferma tra i protagonisti della prestigiosa classifica stilata dalla rivista “I Love Sicilia”.

L’edizione 2025 (riferita ai traguardi raggiunti nell’anno precedente) segna un balzo in avanti straordinario: Radenza, modicano,  si posiziona al 32° posto, scalando ben 42 gradini rispetto alla 74ª posizione occupata nel 2024.

Più che un semplice numero in graduatoria, questo risultato rappresenta la fotografia nitida di una leadership credibile e di una visione imprenditoriale capace di generare valore concreto per il territorio. Sotto la sua guida, il Gruppo si è consolidato come un punto di riferimento della grande distribuzione, trasformando sfide complesse in opportunità di crescita.

Il traguardo raggiunto dall’imprenditore di Modica Radenza non è però un successo solitario. È il riflesso di una realtà imprenditoriale che mette al centro il capitale umano: capacità  di anticipare i trend del mercato siciliano, un impegno costante verso l’economia locale, il contributo fondamentale di migliaia di collaboratori che, con il loro lavoro quotidiano, rendono il Gruppo un’eccellenza autorevole.

