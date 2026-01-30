Il modicano Danilo Radenza scala la classifica di “I Love Sicilia”: è tra i leader più influenti dell’isola

Saro Cannizzaro

Il traguardo raggiunto dall’imprenditore di Modica Radenza non è però un successo solitario. È il riflesso di una realtà imprenditoriale che mette al centro il capitale umano: capacità di anticipare i trend del mercato siciliano, un impegno costante verso l’economia locale, il contributo fondamentale di migliaia di collaboratori che, con il loro lavoro quotidiano, rendono il Gruppo un’eccellenza autorevole.

Più che un semplice numero in graduatoria, questo risultato rappresenta la fotografia nitida di una leadership credibile e di una visione imprenditoriale capace di generare valore concreto per il territorio. Sotto la sua guida, il Gruppo si è consolidato come un punto di riferimento della grande distribuzione, trasformando sfide complesse in opportunità di crescita.

