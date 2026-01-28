Modica Calcio da leggenda: sedicesima di fila e fuga verso la D

MODICA, 27 Gennaio 2026 – Non si ferma più la marcia trionfale del Modica Calcio. Nonostante le voci su un possibile passo falso, i rossoblù di mister Filippo Raciti hanno smentito tutti domenica 25 gennaio 2026, espugnando il campo della Rosmarino con un perentorio 0-3.
Con questo successo, la striscia di vittorie consecutive in campionato sale a 16, consolidando un primato che ormai profuma di storia.
Ad oggi, il Modica sta riscrivendo le gerarchie del calcio siciliano:
vittorie consecutive: 16 (iniziate il 5 ottobre 2025 contro la Rosmarino all’andata e chiuse, per ora, proprio contro i messinesi al ritorno).
Ultimo sigillo: Rosmarino – Modica 0-3 (19ª giornata).
Vantaggio in classifica: un abissale +13 sulla seconda (Avola), che rende la promozione in Serie D una questione di “quando” e non più di “se”.
Superato ormai da tempo il record societario di 14 vittorie (appartenente alle stagioni 2002/03 e 1997/98), il Modica ha ora nel mirino il tetto della Sicilia: Città di Sant’Agata (2019/2020): 18 vittorie consecutive.
Il dato statistico dice che la squadra di Raciti non perde punti in campionato da quasi quattro mesi. L’unica sconfitta stagionale risale al 28 settembre ad Avola; da quel momento, i rossoblù hanno trasformato il girone B in un monologo.
La caccia al record storico del Città di Sant’Agata (18 vittorie) entra ora nel vivo. Per eguagliare e poi superare quel primato, il Modica Calcio dovrà superare i prossimi tre scogli in calendario: domenica prossima il Melilli al “Pietro Scollo”, poi visita alla Nebros (per eguagliare), quindi il Niscemi in casa (per superare).
In atto i rossoblù vantano la migliore difesa del campionato con appena 10 gol subito, e il secondo miglior attacco (39), solo uno in meno del Vittoria.