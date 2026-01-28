Modica Calcio da leggenda: sedicesima di fila e fuga verso la D

Saro Cannizzaro

In atto i rossoblù vantano la migliore difesa del campionato con appena 10 gol subito, e il secondo miglior attacco (39), solo uno in meno del Vittoria.

La caccia al record storico del Città di Sant’Agata (18 vittorie) entra ora nel vivo. Per eguagliare e poi superare quel primato, il Modica Calcio dovrà superare i prossimi tre scogli in calendario: domenica prossima il Melilli al “Pietro Scollo”, poi visita alla Nebros (per eguagliare), quindi il Niscemi in casa (per superare).

Il dato statistico dice che la squadra di Raciti non perde punti in campionato da quasi quattro mesi. L’unica sconfitta stagionale risale al 28 settembre ad Avola; da quel momento, i rossoblù hanno trasformato il girone B in un monologo.

Superato ormai da tempo il record societario di 14 vittorie (appartenente alle stagioni 2002/03 e 1997/98), il Modica ha ora nel mirino il tetto della Sicilia: Città di Sant’Agata (2019/2020): 18 vittorie consecutive.

Vantaggio in classifica: un abissale +13 sulla seconda (Avola), che rende la promozione in Serie D una questione di “quando” e non più di “se”.

vittorie consecutive: 16 (iniziate il 5 ottobre 2025 contro la Rosmarino all’andata e chiuse, per ora, proprio contro i messinesi al ritorno).

Ad oggi, il Modica sta riscrivendo le gerarchie del calcio siciliano:

MODICA, 27 Gennaio 2026 – Non si ferma più la marcia trionfale del Modica Calcio. Nonostante le voci su un possibile passo falso, i rossoblù di mister Filippo Raciti hanno smentito tutti domenica 25 gennaio 2026, espugnando il campo della Rosmarino con un perentorio 0-3.

