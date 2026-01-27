Scontro tra un trattore e una Citroen sulla SP 64: soccorsi in corso sulla Donnalucata-Marina

DONNALUCATA, 27 Gennaio 2026 – Un nuovo incidente stradale si è verificato pochi minuti fa lungo la litoranea che collega Donnalucata a Marina di Ragusa, precisamente sulla SP 64 al chilometro 1.

La dinamica

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un trattore agricolo e una vettura, una Citroen, sono entrati in collisione. L’impatto è avvenuto in un tratto già noto per la sua pericolosità.

Il personale sanitario è intervenuto tempestivamente con un’ambulanza per prestare le prime cure ai feriti coinvolti nello scontro. Al momento del lancio di questo aggiornamento, non risultano ancora presenti altre autorità sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi di rito e gestire il traffico, che potrebbe subire rallentamenti.

foto Franco Assenza

