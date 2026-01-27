Confimprese Ragusa sulla scomparsa di Pinuccio La Rosa: “Imprenditore dalle idee lungimiranti”

Ragusa, 27 gennaio 2026 – Il sorriso, la sua gioia di vivere, l’amore per la città. Confimprese iblea si stringe al dolore dei familiari per la scomparsa di Pinuccio La Rosa, imprenditore nel settore della ristorazione e dell’accoglienza. Una figura carismatica che ha raccontato le bellezza di Ragusa con realismo e grande sentimento, diventandone una voce iconica.

“Ricorderemo per sempre l’amore e il bene che ha donato – spiegano i componenti del direttivo di Confimprese- La sua essenza e il suo ricordo sopravviveranno nella memoria di quanti lo hanno conosciuto e amato. Come non dimenticare le grandi battaglie per riqualificare Ragusa ibla, le iniziative a sostegno dei ristoratori durante l’emergenza Covid e le idee lungimiranti per un nuovo modo di fare turismo legato alla buona ristorazione”.

Pinuccio insieme al fratello ha portato avanti la tradizione ultradecennale della famiglia (avviata dal padre Serafino nel 1953) di realizzare un Lido con annessi i servizi a Marina di Ragusa,

“Dentro di lui c’era il mare, la mitezza del clima del sud, i profumi e la freschezza di questa terra, l’odore della buona cucina – il Lido Serafino, la Locanda a Ibla, rappresentano il presente, il passato e il futuro. La sensibilità e l’innovazione hanno reso Pinuccio un imprenditore unico, capace di parlare al cuore della sua città e al mondo intero. Alla sua famiglia le sentite condoglianze di Confimprese iblea”.

