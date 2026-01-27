Ragusa. Proposte per lo sviluppo economico, il contributo di FdI

Ragusa, 27 gennaio 2026 – Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Ragusa, Luca Poidomani, interviene sul tema dello sviluppo economico della città, proponendo una riflessione condivisa e alcune linee guida che possano tracciare un percorso di crescita per il territorio. L’obiettivo è favorire un dialogo costruttivo tra cittadini, istituzioni locali e realtà produttive, nella consapevolezza che solo attraverso la collaborazione si possono individuare soluzioni efficaci e sostenibili.

“Ragusa ha grandi potenzialità – dichiara Poidomani – che vanno valorizzate con politiche attente alle reali necessità del territorio. È fondamentale promuovere l’innovazione nelle imprese locali, sostenere le start-up giovanili e investire nella formazione, affinché i nostri giovani possano trovare qui le opportunità che meritano. Occorre inoltre potenziare le infrastrutture e i servizi, con particolare attenzione al turismo e all’agroalimentare, settori che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia”.

Il coordinatore cittadino sottolinea l’importanza di una visione strategica che guardi al futuro senza dimenticare le radici e le tradizioni locali. “L’idea potrebbe essere di invitare tutti gli attori del territorio – conclude Poidomani – a partecipare a un tavolo di confronto permanente, per raccogliere idee, ascoltare le esigenze di ogni categoria e costruire insieme un modello di sviluppo che sia davvero a misura di Ragusa. Solo così potremo far germogliare nuove opportunità e garantire benessere alla nostra comunità”. Fratelli d’Italia si pone, dunque, come promotore di un percorso aperto e inclusivo, certo che il futuro di Ragusa dipende dall’impegno comune e dalla capacità di guardare avanti, insieme.

Salva