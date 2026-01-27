Italia Viva rinnova il proprio direttivo a Pozzallo. Susino nuovo segretario, Mermina è vice

Pozzallo, 27 gennaio 2026 – Italia Viva Pozzallo si rinnova e guarda al futuro con entusiasmo. Il direttivo cittadino è stato infatti recentemente rinnovato, in un clima di fermento alimentato anche dall’adesione del consigliere Uccio Agosta. La coordinatrice provinciale Marianna Buscema ha propiziato il via al rinnovo degli organismi statutari, sottolineando come il partito stia vivendo una fase di grande dinamismo e partecipazione.

Il nuovo direttivo vede Luciano Susino eletto segretario, Paolo Mermina vicesegretario, Roberto Barrera tesoriere e Domenico Neri responsabile organizzativo. Il segretario cittadino uscente, Marco Agosta, conclude così un mandato di due anni caratterizzato da un’intensa attività sul territorio, venendo ora chiamato a far parte della direzione regionale di Italia Viva Casa riformista.

“La città di Pozzallo – dichiara la coordinatrice provinciale Marianna Buscema – sta vivendo, grazie all’adesione ad Italia Viva del consigliere Uccio Agosta, un momento di grande e rinnovato interesse, con l’apertura anche di Casa riformista. Sono numerose le persone che si stanno avvicinando a questo nuovo progetto politico e, per quanto mi riguarda, non posso che esprimere soddisfazione per quanto sta accadendo e per il lavoro fatto dal nostro gruppo di Pozzallo. Tra l’altro, annuncio che a breve andremo a rinnovare anche i direttivi di altre città iblee, ridando maggiore forza e slancio al lavoro del partito”.

Italia Viva Pozzallo si conferma così punto di riferimento per il riformismo locale, pronta a coinvolgere nuove energie e idee per il bene della comunità.

