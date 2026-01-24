  • 24 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sport

Basket. Il rischio di un testa-coda: la SuperConveniente Ragusa fa visita alla Tecnoeleva Bari

Ragusa, 24 gennaio 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in campo domenica alle 18 sul parquet del Pala Balestrazzi per affrontare la Tecnoeleva Adria Bari, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale di basket, girone F. I pugliesi occupano attualmente l’ultimo posto in classifica, condiviso con Rende, con appena due vittorie stagionali.

La Tecnoeleva di coach Carolillo segna in media 73,6 punti a partita, subendone 88,4, ed è reduce da quattro sconfitte consecutive. L’ultimo successo risale al 14 dicembre, in casa contro Mola. Nel match d’andata al PalaPadua, la Virtus si impose per 83-74, trascinata dai 19 punti di Lanzi e Brown.

Nonostante la posizione in classifica, Bari ha rinforzato il roster nelle ultime settimane. Il riferimento offensivo resta Francesco Grassi, miglior realizzatore con 17,7 punti di media. A novembre è arrivato il serbo Lazar Vujic, che viaggia a 9 punti e 7,3 rimbalzi a gara. Il mese scorso si è aggiunto Vasilije Musikic, ala forte ex Piazza Armerina, autore di 15,6 punti di media, mentre l’ultimo innesto è l’esperto playmaker Diego Garcia, classe ’92, già a 13 punti e 7 assist di media nelle due gare disputate.

La SuperConveniente si presenta alla sfida da prima in classifica in solitaria, con due punti di vantaggio su Reggio Calabria, reduce da due successi consecutivi, e con l’obiettivo di consolidare il primato. Restano da valutare le condizioni di Emmanuel Adeola, uscito dolorante dal match di domenica scorsa contro Monopoli. La direzione di gara è affidata agli arbitri Fabrizio Farina Valaori di Brindisi e Aldo Procacci di Corato.

