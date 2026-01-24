Assalto notturno alle “Dune” di Comiso: banda spacca-vetrine svaligia il reparto telefonia

COMISO, 24 Gennaio 2026 – Un’azione rapida, chirurgica e violenta. È quella messa a segno nella tarda serata di venerdì ai danni dell’InterSpar del centro commerciale “Le Dune”. Una banda di professionisti ha forzato tre diversi sbarramenti in vetro per riuscire a sottrarre diversi smartphone e dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il colpo è scattato intorno alle 21:30, pochi minuti dopo la chiusura della struttura, quando il personale aveva già lasciato i locali. I malviventi sono entrati in azione puntando alla grande vetrata d’ingresso: dopo un primo tentativo fallito con una mazza, hanno forzato la porta principale riuscendo a scardinare l’accesso.

Una volta dentro, la furia della banda non si è fermata: è stata infranta la protezione interna che immette nell’area tra il supermercato e i centri Export e Tota, abbattuta un’ulteriore porta a vetri per raggiungere l’obiettivo prefissato. Arrivati al banco della telefonia, i ladri hanno frantumato le teche espositive, facendo razzia di smartphone di ultima generazione.

Nonostante la velocità dell’incursione, il sistema di allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunte tempestivamente le pattuglie della Mondialpol, seguite dai Carabinieri e dalla Polizia. L’intervento rapido delle guardie giurate ha probabilmente spinto i malviventi a una fuga precipitosa, limitando così l’entità del furto.

Il valore della refurtiva è ancora in fase di esatta quantificazione. Gli inquirenti stanno ora concentrando le indagini sull’analisi dei filmati della videosorveglianza. Le telecamere potrebbero aver ripreso il numero esatto dei componenti del commando e i mezzi utilizzati per la fuga. La perizia dimostrata nel superare tre barriere blindate in una manciata di minuti suggerisce che ad agire sia stata una banda esperta e che avesse studiato preventivamente i varchi d’accesso.

