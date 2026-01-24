Incidente shock in Viale delle Americhe: diciottenne di Monterosso Almo in fin di vita

RAGUSA/MONTEROSSO ALMO, 24 Gennaio 2026 – Ore di angoscia e preghiera per una ragazza di soli 18 anni, originaria di Monterosso Almo, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. La giovane si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, in condizioni critiche.

L’incidente, la cui gravità è emersa solo nelle ultime ore, si è verificato intorno alle 2:00 del mattino in viale delle Americhe. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza viaggiava a bordo di un’auto condotta dal fidanzato quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L’impatto è stato violentissimo: la vettura si è ribaltata più volte, trasformandosi in un groviglio di lamiere. Ad avere la peggio è stata proprio la giovane passeggera, che ha riportato traumi gravissimi.

Le condizioni della diciottenne sono apparse subito disperate ai soccorritori. Trasportata d’urgenza al nosocomio ragusano, la ragazza è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico a causa della perforazione di un polmone e di altre lesioni interne. Attualmente si trova in coma farmacologico e i medici mantengono la prognosi riservata.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Monterosso Almo, dove la giovane e la sua famiglia sono molto conosciute. In queste ore, il piccolo borgo montano si è stretto in un silenzio carico di speranza: molti cittadini si sono uniti in preghiera, affidando ai social messaggi di forza e coraggio per la ragazza, definita da tutti come solare e piena di vita.

Le forze dell’ordine stanno completando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del ribaltamento e accertare eventuali responsabilità o fattori esterni che possano aver causato la perdita di controllo dell’auto.

